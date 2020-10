Scott Hudges è un uomo che fa il corriere UPS da molti anni. Negli ultimi tempi sulla sua pagina Facebook ha voluto raccontare come aiuta tutti i randagi che incontra ogni giorno. Ha sempre avuto un amore profondo per gli animali, infatti anche in casa aveva un piccolo a quattro zampe.

In molti sono rimasti stupiti dalla sua gentilezza e dalla sua generosità, infatti la vicenda è diventata presto virale sul web. Vederlo ha commosso molti utenti.

Questo signore lavora come corriere da più di 32 anni. Ha incontrato alcuni randagi, nelle zona che frequenta solitamente ed ogni volta ha fatto il possibile per aiutarli.

L’uomo cerca sempre di portarsi dietro il cibo per animali, poiché aiutare i cani, è una delle sue missioni più importanti. Vederli soffrire per lui, è molto difficile.

Infatti molto spesso, è riuscito anche a trovare delle famiglie perfette per questi cuccioli a quattro zampe, che erano in difficoltà. Scott in particolare, ha un amore profondo per i pit bull.

In casa ne aveva uno, che però è morto nel 2004. Questa perdita per lui è stata difficile da sopportare, per questo da quel momento ha deciso di non adottare più animali. Una scelta difficile, che gli ha spezzato il cuore, ma che ha dovuto prendere, per non soffrire.

La generosità di Scott Hudges

L’uomo da quando ha perso il suo amato pit bull, vuole aiutare tutti i randagi del posto. Ha anche dato un nome ad ognuno di loro ed ogni giorno quando passa, i cuccioli sono felici di vederlo.

Scott oltre a dargli cibo ed acqua, passa anche del tempo con loro. Li fa correre, giocare e divertirsi. Ha voluto pubblicare la sua missione sul web, con la speranza che qualche associazione del posto, possa intervenire per salvarli.

Per lui vederli in quelle condizioni non è facile, poiché il suo desiderio è proprio che tutti i cuccioli abbiano degli amici umani disposti ad adottarli e ad occuparsi di loro.