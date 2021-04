“Se non fosse stato per lui, oggi non sarei più su questo mondo! Ancora non riesco a credere che non sia più qui con me”

Il protagonista della storia di oggi è un golden retriever di nome Colt, diventato famoso sul web come il cane eroe, dopo che ha salvato la vita al suo proprietario. David L. Napier vive nel Kentucky, dove spesso gli abitanti devono affrontare i disagi causati dalle intemperie e dalle inondazioni.

Tutto è iniziato durante quella che sembrava essere una normalissima sera dentro casa dell’uomo. Stava dormendo e il suo fedele amico a quattro zampe Colt era sdraiato sul letto al suo fianco.

Improvvisamente, il cucciolo ha iniziato a piangere in modo strano, apparentemente senza un motivo ben preciso. David lo ha accarezzato domandandogli cosa avesse e lo ha rassicurato, mentre cercava di riaddormentarsi.

Colt, però, continuava a lamentarsi e cercava di svegliare il suo papà umano. Così, alla fine, l’uomo ha deciso di alzarsi ed è stato proprio allora che si è reso conto di cosa stesse accadendo.

Non appena mi sono alzato in piedi ho sentito dei forti rumori. Una serie di ‘boom’ nel mio soggiorno e ho visto le crepe sul muro. Sono corso verso il soggiorno, ho guardato giù e i gradini non c’erano più.