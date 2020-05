Il segugio riceve un cortile dal fidanzato della sua umana (VIDEO) Bentley, il segugio, riceve un regalo speciale dal fidanzato della sua proprietaria che aveva detto di non essere un grande amante dei cani: un cortile tutto per lui

Il segugio Bentley riceve un regalo speciale da Nick, il fidanzato della sua umana, Katarra Taylor. L’uomo aveva detto di non amare i cani e Bentley non era un cane si faceva facilmente amare. Era stato adottato in canile ed era diffidente, brontolone e pieno di paure. Ma Nick h deciso di provare a conquistarlo con un cortile.

I genitori di cani che hanno problemi comportamentali sanno quanto possono essere difficili da gestire. Avere qualcun che ti sostiene può fare la differenza. I cani adottati possono spesso arrivare con dei problemi. Alcuni sono timidi e impauriti, per colpa degli abusi fisici e verbali subiti dai loro precedenti proprietari. Altri possono mostrare tendenze distruttive come sbocco per le loro complicate emozioni. Molto spesso, i nuovi genitori si sentono frustrati e riportano i cani ai rifugi perché non sono in grado di risolvere questi problemi comportamentali. Tuttavia, quelli che non si arrendono ritengono che le ricompense valgano lo sforzo.

KaTarra Taylor vive a Colorado Springs, in Colorado e sa quanto è fortunata ad avere un ragazzo come Nick, che ha accettato il suo cane Bentley, un segugio con problemi comportamentali, a braccia aperte. L’uomo sostiene di non essere particolarmente affezionato al segugio, ma le sue azioni suggeriscono il contrario. KaTarra ha adottato Bentley quando il cucciolo aveva quattro anni.

“Ero la sua quinta casa e tutti avevano rinunciato a lui, riportandolo in canile”, ha scritto Katarra in un post condiviso nel gruppo Facebook della Dogspotting Society. “Era distruttivo, aggressivo e inaffidabile. Vivevo in un appartamento con 1 camera da letto ma non potevo lasciarlo tornare in canile. Ho lavorato instancabilmente per addestrarlo, curare la sua ansia, diagnosticare e curare le sue gravi allergie e far sparire la sua aggressività”.

La coppia si è trasferita in una villetta a schiera ma nella loro nuova casa mancava un cortile adeguato per il relax del loro cucciolo.

“Bentley non ha mai avuto il suo cortile… solo il parco e l’erba durante le nostre passeggiate”, ha aggiunto KaTarra. Quindi, a maggio, Nick ha dedicato il suo intero fine settimana alla costruzione di un cortile per Bentley!

Nick ha lavorato per ore, rompendo una parte di cemento prima di stendere una zolla d’erba, ha raccontato KaTarra, “per il cane che odia… Siamo così fortunati”.

Ora Bentley ama la sua nuova oasi erbosa. Ed è tutto grazie a Nick.