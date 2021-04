Senzatetto perde i sensi e cade sui binari di un treno: cane randagio interviene e gli salva la vita

La storia arriva da Pompei e ci dimostra, ancora una volta, quanto sia importante la presenza di un amico a quattro zampe nelle nostre vite. Un cane randagio ha salvato la vita al suo amico umano, un senzatetto del posto. Quest’ultimo è caduto sui binari di un treno ed ha battuto la testa.

A causa dell’impatto, l’uomo senza fissa dimora, ha perso i sensi. Giaceva sui binari, rischiando di essere travolto all’arrivo del treno. Così, il suo fedele amico a quattro zampe, ha iniziato ad abbaiare e piangere. Il suo era un grido di aiuto. Nel frattempo, è rimasto accanto alla persona più importante della sua vita. Non lo avrebbe abbandonato, nemmeno all’arrivo del treno, anche se questo avrebbe voluto dire morire con lui.

Fortunatamente, il suo lamento è stato udito da alcuni proprietari di un negozio e da un cliente. Questi si sono avvicinati per cercare di capire cosa stesse accadendo. Una volta raggiunto il cucciolo vicino ai binari, hanno visto il senzatetto accasciato a terra ed hanno capito perché si comportava in quel modo.

Immediatamente, quelle persone sono intervenute per trascinare via di lì l’uomo. Hanno poi allertato i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

Se oggi il clochard è vivo, lo deve solo al suo fedele cane randagio. Un amico che non lo ha mai abbandonato, nonostante non sia in grado di dargli tutto ciò di cui ha bisogno. Perché gli animali sono così, non ci abbandonano nei momenti brutti e darebbero la loro stessa vita, pur di salvare la nostra!

Il salvataggio del senzatetto, si è presto diffuso sul web e questo cane eroe, ha ricevuto migliaia di messaggi colmi di bellissime parole.

Se l’uomo non avesse un cane nella sua vita, la vicenda probabilmente si sarebbe conclusa in modo ben diverso.