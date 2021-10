La storia di Shannen Doherty, l’attrice statunitense famosa per aver interpretato, negli anni ’90, Brenda Walsh nella serie tv Beverly Hills 90210, ha commosso il mondo intero. Lei ha scoperto di avete un tumore nel 2015 e, da allora, sta combattendo questa sua battaglia che sempre infinita. Ora il cancro è al quarto stadio, si può solo trattare, non curare, ma lei continua a lavorare e non perdersi di animo.

Sono diverse le star della televisione, del cinema e della musica che ultimamente stanno combattendo le loro battaglie contro un tumore. Da Carolina Marconi, al bassista dei Blink 182 Mark Hoppus, alla stessa Doherty.

Tutti loro hanno in comune il fatto di combattere la loro guerra a testa alta, con enorme coraggio e senza mai perdere la voglia di sorridere e vivere.

La situazione di Shannen è più grave rispetto agli altri due. Il suo cancro, che ricordiamo la affligge dal 2015, è arrivato al quarto stadio. I medici hanno spiegato che si può solo trattare, non curare. questa quindi è una situazione alla quale Shannen Doherty si deve solo abituare.

Tempo fa, l’attrice aveva spiegato:

Sono così grata per ogni singolo giorno. Mi sveglio e mi sento benedetta di essere qui. Sono circondata da persone care che continuano ad arricchire la mia vita e sono grata a tutti voi che condividete il vostro amore e le vostre storie con me.

O ancora:

Perché non a me? Chi altri lo meriterebbe? Nessuno di noi meriterebbe un cancro. Chi ha un cancro al quarto stadio non è una persona che aspetta di morire, con un camice grigio addosso. Io voglio vivere.

Shannen Doherty non ha smesso di lavorare

In una recente intervista rilasciata alla rivista Variety, la star ha raccontato che lei continua a lavorare. Lo fa per non perdersi d’animo e anche per dare il buon esempio a tutti coloro che combattono la sua stessa battaglia.

Sto prendendo tutta l’energia possibile per darla a me stessa. Il miglior esempio che io possa dare alle altre persone che lottano contro il cancro, ma anche al mondo esterno in generale, è mostrare loro che un paziente in cura per il cancro, può anche lavorare. Per quanto mi riguarda, sto cercando di vivere la miglior vita possibile ed essere il miglior esempio possibile in questo momento.

