La vicenda di un cane chiamato Sherman, è diventata virale sul web, poiché dopo tanto dolore ha finalmente trovato il suo bellissimo lieto fine. Non riusciva ad adattarsi alla vita del rifugio e per lui è stato molto difficile stare lì dentro. Ad un certo punto ha anche smesso di mangiare e di bere.

CREDIT: YOUTUBE

Viste le sue condizioni, la sua vita era in grave pericolo e tutti erano molto preoccupati per lui. Alla fine, una delle volontarie ha deciso di prenderlo in affidamento e da quel momento, è diventato un vero e proprio membro della sua famiglia.

Il piccolo Sherman è stato trovato solo ed abbandonato sul ciglio di una strada. I ragazzi quando lo hanno visto, hanno deciso di portarlo in fretta nel rifugio.

Il loro desiderio era solo quello di aiutarlo e di mettere fine alle sue sofferenze. Tuttavia con il passare dei giorni, si sono resi conto che il cucciolo in realtà stava molto male. Non riusciva proprio ad adattarsi.

CREDIT: YOUTUBE

Infatti era sempre nervoso ed ha iniziato a soffrire d’ansia. Nessuno sa bene cosa abbia vissuto in passato, ma vista la situazione che stava vivendo, sicuramente non aveva mai incontrato degli esseri umani amorevoli.

Una volontaria del posto chiamata Michelle, appena è venuta a conoscenza di ciò che stava vivendo questo cane, ha deciso presto di intervenire. Per questo lo ha preso in affidamento e lo ha portato nella sua abitazione.

La nuova vita del piccolo Sherman

CREDIT: YOUTUBE

Il cucciolo già la prima sera nella nuova casa, ha iniziato a mostrare la sua personalità. Era felice di poter stare lì, circondato da amore e tranquillità. Era quello di cui aveva più bisogno.

Con il passare delle settimane Sherman ed il marito di Michelle, hanno instaurato un rapporto davvero speciale. Infatti ogni volta che arrivava il momento di farlo conoscere ad altre persone, il cane era nervoso e triste. Ecco il video della sua storia di seguito:

Michelle ha capito in fretta che non poteva più lasciarlo andare. Sapeva che sia il cane che suo marito avrebbero sofferto. Così ha deciso di adottare il piccolo a quattro zampe per sempre e tutti sono al settimo cielo per questa decisione. Ha cambiato le loro vite in meglio!