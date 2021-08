Oggi vogliamo raccontarvi la meravigliosa storia di una cagnolina e una bambina. Shetain, prima di entrare nella vita di Bridget Hammond, la sua mamma umana, trascorreva la maggior parte del tempo da sola, legata alla catena.

Oggi però tutto è cambiato e la dolce amica a quattro zampe di 12 anni ha una padrona ed anche altri fratellini pelosi. Shetain riesce a fare amicizia molto facilmente, a volte senza che la sua padrona lo sappia.

Di recente, Bridget stava lavorando a casa, quando è entrata in soggiorno e ha sorpreso il suo cucciolo seduto con una bambina che non conosceva.

Sono andata in soggiorno e li ho visti seduti insieme in quel modo, guardavano i video al telefono. Non credo che nessuno dei due si sia accorto che ero lì. Mi sono semplicemente tirata indietro e ho lasciato che facessero le loro cose.