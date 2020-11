Cosa c’è di più bello del tornare a casa e trovare qualcuno ad aspettarti? Quello di oggi è il dolcissimo video di uno Shiba Inu che aspetta con impazienza il ritorno della sua mamma umana. Avete presente il detto “non importa quanti soldi hai, un cane ti fa sentire ricco“? Questo cucciolo ne è la dimostrazione!

Credit: Screenshot di YouTube

Non importa quanto tempo starai via da casa, al tuo rientro il tuo cane sarà sempre lì, ad aspettarti con entusiasmo! Non appena aprirai la porta, lui ti riempirà di feste.

Se questo video non è la prova di un amore incondizionato e vero, diteci voi cos’è! È stato pubblicato su YouTube lo scorso agosto e nel giro di poco tempo, ha fatto il giro del mondo. Pensate che ha raggiunto oltre 19 milioni di visualizzazioni.

Il cucciolo di Shiba Inu se ne sta seduto di fronte alla porta, ad aspettare impaziente. Sa che da un momento all’altro, la sua dolce mamma tornerà a casa.

Credit: Screenshot di YouTube

Improvvisamente sente dei rumori familiari, alza le orecchie e si prepara ad accogliere la persona più importante della sua vita. Inizia a scodinzolare ancora prima che la porta si apra.

Quando vede la donna, non riesce a trattenere l’eccitazione!

Il video dello Shiba Inu

Credit: Rumble Viral – YouTube

Nel video, si vede il cucciolo che va avanti e indietro, troppo felice per riuscire a trattenere la gioia del rivedere la sua padrona dopo una giornata di lavoro.

Quando la donna capisce le sue intenzioni, si inginocchia a terra e il cagnolino di precipita tra le sue braccia. Immagini così dolci, capaci di sciogliere anche il cuore più duro!

Credit: Screenshot di YouTube

Cosa c’è di più bello, del tornare a casa stanchi e stressati da una giornata pensate e trovare il proprio amico a quattro zampe che ci accoglie così? Assolutamente niente!

Scommettiamo che conoscete esattamente la sensazione di cui stiamo parlando!