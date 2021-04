Il protagonista del video di oggi, è un adorabile montone di nome Ozzy. L’animale ha deciso di inseguire un ciclista, che ha ripreso l’intera scena con il suo cellulare. Keith Ailey era uscito con la sua bicicletta, per le strade di campagna, quando ha notato un animale in mezzo alla strada.

Inizialmente, da lontano, non riusciva bene a capire di cosa si trattasse. Ha subito pensato che non poteva essere un cane, troppo grande e nemmeno un orso.

Una volta più vicino, il ciclista si è reso conto che si trattava di un montone nero. Ciò che però non si aspettava, era che l’animale avrebbe iniziato ad inseguirlo.

Correva veloce ed era deciso a raggiungerlo. Così, Keith ha preso il cellulare ed ha ripreso tutta la scena:

Ho notato un animale nero che attraversava la strada davanti a me e si fermava sul lato opposto. Vedo molta fauna selvatica nei confini della città, ma questo non era un orso nero e di certo non era un cane. Poi ho capito che era un montone nero. Non appena sono passato, si è voltato ed ha iniziato ad inseguirmi.

Ho iniziato a pedalare più velocemente, ma ogni volta che rallentavo e guardavo dietro, mi rendevo conto che mi stava ancora inseguendo. Così ho preso il cellulare, perché ero certo che nessuno mi avrebbe mai creduto.

Un lungo inseguimento che alla fine è terminato quando ad attirare l’attenzione del montone, è arrivato un furgoncino bianco.

Il video del montone Ozzy

Keith, non appena il montone si è distratto, è riuscito a fuggire via. Il suo video, dopo la pubblicazione, si è diffuso sui social network. Qualche giorno dopo, il ciclista ha scoperto che quel montone nero si chiama Ozzy e che apparteneva ad una famiglia. Era fuggito dalla fattoria ed era finito in mezzo alla strada.

Nei giorni successivi, l’uomo ha deciso di andare a trovarlo. I proprietari gli avevano detto che il montone non era affatto cattivo o pericoloso, come poteva sembrare dall’inseguimento. Ozzy adora gli esseri umani e si lascia accarezzare e coccolare.

Quando il ciclista lo ha incontrato, ne ha avuto la prova ed ha pubblicato sul web, i dolcissimi scatti! Un’esperienza bellissima, che sicuramente Keith non dimenticherà mai!