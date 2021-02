“Si agitava per strada, sotto effetto di droga e ha lanciato quel cucciolo contro la mia macchina. Infuriata sono scesa subito dall’auto e..”

La storia di Bob non è una di quelle che solitamente leggiamo sul web. Questo povero cucciolo dal pelo nero, è sfuggito dalle mani dell’essere vivente più crudele: l’uomo. Una donna si trovava per le strade di Pueblo, nel Colorado, quando la sua macchina si è fermata. Aveva finito la benzina.

Mentre rifletteva su cosa fare, ha visto un uomo agitarsi in mezzo alla strada e poi lanciare qualcosa contro la sua macchina. Era un povero cagnolino, che ha iniziato a piangere per il dolore e a scappare tra le macchine.

La donna d’istinto è subito scesa dall’auto ed ha chiamato la polizia. Poi, ha iniziato a cercare il cane da tutte le parti. Si stava facendo buio e un cagnolino così piccolo, per di più con il pelo nero, sarebbe sicuramente morto investito.

Alla fine, è riuscita a mandarlo sotto una macchina ed ha atteso l’arrivo delle forze dell’ordine.

L’agente di polizia Keegan Verduga ha cercato di attirare l’attenzione del cucciolo, che non voleva uscire da sotto quella macchina, con un gustoso bocconcino. E dopo vari tentativi, è finalmente riuscito a catturarlo.

Grazie alla chiamata di quella donna, l’autore del gesto è stato identificato e denunciato per maltrattamento verso gli animali. È risultato essere sotto effetto di sostanze stupefacenti. Dovrà presentarsi in tribunale e rispondere delle accuse.

Per quanto riguarda il piccolo Bob, dopo il salvataggio è stato portato al rifugio Humane Society. La sua storia si era diffusa suoi social e aveva commosso così tante persone, che nei giorni successivi, i volontari hanno ricevuto un numero incredibile di richieste d’adozione.

Nonostante quello che aveva passato, era amorevole, giocoso e scodinzolava come un matto. Si fidava degli esseri umani, anche se a lanciarlo contro quella macchina era stato proprio uno di loro. Abbiamo valutato ogni richiesta d’adozione e non è stato affatto facile. Alla fine, abbiamo scelto le persone che ci sembravano perfette per lui.