Si ammala di Covid, il suo cane Leo scappa di casa e l’aspetta fuori all’ospedale

Oggi vi raccontiamo una storia molto commovente che arriva da Milano. Chiara si è trasferita per lavoro nella grande città ed ha adottato un cagnolino di nome Leo nel canile locale.

La donna è affetta da una patologia che spesso le rende la vita un po’ complicata e quest’anno a peggiorare le cose, è arrivato il Covid.

Dopo aver scoperto di essere positiva, Chiara si è chiusa in casa con il suo amato amico a quattro zampe. Le sue condizioni purtroppo sono peggiorate, ha accusato febbre alta e difficoltà respiratorie. Così, alla fine, è stata trasportata con l’ambulanza in ospedale.

Una volta nella struttura sanitaria, l’unica preoccupazione di Chiara era il suo cane Leo. Chiedeva solo che venisse avvertita la sua vicina di casa, in modo che potesse prendersi cura di lui.

Leo è scomparso

Una settimana dopo viene dimessa, ma quando torna a casa scopre che il suo Leo è scappato.

La donna ha cercato il suo cagnolino ovunque, senza riuscire a trovarlo. Poi un giorno, la sorella le ricorda di quella volta in cui era stata trasportata in ospedale con l’ambulanza e i paramedici avevano fatto salire anche Leo. Il cucciolo era rimasto ad aspettarla per tutto il tempo fuori al pronto soccorso. Magari era successa la stessa cosa.

E così, dopo le parole della sorella, Chiara ha deciso di provare a cercarlo intorno alla struttura sanitaria. E come in una favola, è arrivato il lieto fine più bello. Leo la stava aspettando proprio lì, sotto la pioggia, sporco e magro.

I due si sono ricongiunti tra lacrime e coccole. La cosa che più ha commosso Chiara, è che il suo amato amico a quattro zampe si trovava con un piccolo gattino. Si era preso cura di lui per tutto il tempo dopo che probabilmente era stato rifiutato dalla sua mamma.

Oggi la famiglia si è allargata, Chiara, Leo e il gattino Matty.