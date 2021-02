Si chiude in una busta per ripararsi, ma arriva la polizia. Donna si rifiuta di lasciare i suoi cani

Immagini commoventi, quelle che ci arrivano da Tijuana. La donna nelle immagini si chiama Soledad Castro Olmedo e preferisce dormire per strada accanto ai suoi cani, invece che abbandonarli nella mani di qualcun altro, per accettare l’aiuto di qualche struttura.

Pochi giorni fa, è stato diffuso sul web, un video della donna che in poche ore ha raggiunto ogni parte del mondo. L’anziana stava dormendo in un sacco di plastica per l’immondizia, insieme ai suoi fedeli amici a quattro zampe.

Stava piovendo e quella busta era il loro unico riparo. Viste le condizioni metereologiche e il freddo di questi ultimi giorni, quando i passanti hanno visto la scena, hanno deciso di allertare le autorità.

Le forze dell’ordine hanno raggiunto il posto in pochi minuti e hanno cercato di convincere la 65enne ad accettare il loro aiuto e ad andare in una struttura protetta.

La reazione di Soledad all’arrivo degli agenti: video

Quando Soledad ha visto davanti a lei quelle persone in divisa, ha provato a spiegargli, in lacrime, che per lei c’era qualcosa di più importante e prezioso della loro proposta:

Non voglio andare, sto bene, non ho bisogno di aiuto, grazie. Non voglio essere separata dai miei cani. Questa deve partorire.

In un primo tentativo, la donna ha cercato di scacciare gli agenti, dicendo che stava aspettando sua figlia. Poi, è scoppiata a piangere e ha detto loro di non poter accettare l’aiuto di una struttura, perché questa non avrebbe accolto anche i suoi cani. Tra quei cari amici a quattro zampe, ce n’era anche una incinta, che tra non molto avrebbe avuto bisogno di lei.

Le forze dell’ordine però, non potevano lasciarla per strada e rischiare che morisse di freddo. Così alla fine, sono riuscite a convincerla e l’hanno accompagnata a casa del figlio, dove è rimasta tutta la notte. Tuttavia, la mattina successiva, Soledad è tornata su quel marciapiede insieme ai suoi cani.

Probabilmente il figlio non può ospitare tutti quegli animali e la donna preferisce vivere in strada. Sono sei anni che vive in quelle condizioni, ma che può contare solo sull’amore dei suoi amici a quattro zampe.