Uomo si getta da un ponte: il suo cane lo aspetta per giorni Cane aspetta per giorni su un ponte e si rifiuta di muoversi: il suo proprietario si era gettato nel fiume

Un cane è stato trovato su un ponte, a fissare un fiume. Ci è rimasto per lunghi giorni dopo che il suo proprietario si è gettato e si è tolto la vita. La vicenda è accaduta a Wahan, precisamente sul ponte Yangtze. Sono state diverse le persone che hanno cercato di portarlo via di lì, anche conoscenti, ma l’animale si è sempre rifiutato.

La sua storia si è presto diffusa, arrivando fino ai volontari dell’associazione Wuhan Small Animal Protection Association.

Questi si sono rivolti alle forze dell’ordine, chiedendo loro cosa fosse accaduto su quel ponte e dopo aver visto le immagini del filmati delle telecamere, hanno capito la triste realtà. Un uomo si era gettato da quel ponte, un uomo che era il proprietario di quel cane ed ecco perché l’animale è rimasto lì ad aspettarli, fedele a quell’amore che solo un cane sa dimostrare.

L’obiettivo dei volontari adesso è quello di conquistare la fiducia di quel cane e di trovargli un’altra famiglia, perché il solo pensiero che continui a vivere da solo su un ponte, ad aspettare qualcuno che non c’è più, spezza i loro cuori.

Non è la prima volta che si legge di una storia del genere, di un cane che aspetta il suo padrone morto o dopo che l’ha abbandonato, un cane che veglia un corpo senza vita di una persona che ama. E nonostante non sia la prima volta, il grande amore di questi cani, continua a meravigliarci e a commuoverci.

In questo periodo anche un altro cane è diventato famoso in Cina, Xiao Bao. Il cucciolo è rimasto fuori l’ospedale ad aspettare il suo proprietario, che è stato ricoverato per via dell’emergenza sanitaria. Non sapeva però, che il suo papà umano fosse morto dentro quella struttura sanitaria. È rimasto lì per lunghi lunghi giorni, finché i volontari non sono riusciti a conquistare la sua fiducia, a portarlo da un veterinario per le cure di cui aveva bisogno e alla fine, a trovargli una famiglia.