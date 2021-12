Si reca a casa di un cliente per pulire la piscina, ma trova un pitbull ad accoglierlo: il video

Il protagonista di questa storia è un giovane lavoratore, che ha voluto raccontare di come un cane di razza pitbull abbia rallegrato la sua giornata. Le persone sono sempre diffidenti nei confronti di questi animali, perché la loro fama li precede. Una razza aggressiva e pericolosa, alla quale bisogna sempre stare alla larga…

L’uomo si era recato a casa di un suo cliente per pulire la sua piscina, ma non appena ha varcato la soglia del grande cancello, ha trovato qualcuno ad accoglierlo. Un grande cane di razza pitbull.

Quando l’amico a quattro zampe ha visto quell’estraneo entrare nel suo giardino, si è subito precipitato da lui. Inizialmente, l’uomo si è spaventato, ma ben presto ha capito quali fossero le reali intenzioni di quel simpatico e dolcissimo amico peloso.

Il pitbull lo ha accolto con gioia e con la coda che continuava a scodinzolare senza riuscire a fermarsi. È corso subito a prendere la palla ed altri suoi giochi, come se finalmente avesse trovato un nuovo amico per trascorrere quella noiosa giornata.

Quando ho visto quel pelo bianco e ho notato la sua displasia all’anca, ho capito che era un pitbull molto anziano. Ha iniziato a perquisire tutto il cortile, alla ricerca dei suoi giochi. Mi ha portato un pallone da basket, come se volesse che giocassi con lui. D’altronde come potevo dirgli di no, era il padrone di casa! Avevo un enorme sorriso sul cuore! Non sapevo nemmeno quale fosse il suo nome, ma mi ha rallegrato la giornata. Giornata che ho continuato a vivere con il sorriso sul volto.

Mi seguiva ovunque per giocare o per fissarmi.

L’uomo ha condiviso il dolcissimo video sui social e in poco tempo è diventato virale in tutto il mondo! Non immaginava un tale successo, voleva soltanto mostrare quanto “cattivo” può essere un cane di razza pitbull.