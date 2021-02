Un grave episodio di crudeltà nei confronti degli animali, è avvenuto poche settimane fa. Il protagonista è un dolce cucciolo di pochi mesi, che è stato abbandonato da quelli che dovevano essere i suoi amici umani. Lo hanno gettato tra la spazzatura e l’unica cosa che il piccolo poteva fare era piangere, per chiedere aiuto.

CREDIT: FACEBOOK

L’abbandono degli animali è una piaga sempre più diffusa, infatti negli ultimi anni sono nate migliaia di associazioni, che cercano di combattere questo fenomeno. Tuttavia, è un lavoro quasi impossibile.

Il dramma di questo piccolo è iniziato poco tempo fa. La sua famiglia umana non voleva occuparsi di lui ed è per questo che hanno deciso di gettarlo in una discarica.

Il povero cucciolo per riuscire a sopravvivere, cercava il cibo tra i rifiuti. Però, appena sentiva il rumore di una macchina, iniziava a piangere, con la speranza che qualcuno si rendesse conto della sua presenza ed intervenisse per aiutarlo.

CREDIT: FACEBOOK

Per diversi giorni è rimasto in quel luogo. Fino a quando un uomo si è trovato davanti a quella scena straziante. Si è avvicinato al cagnolino e dopo aver conquistato la sua fiducia, ha atteso con lui l’arrivo dei volontari.

Non poteva lasciarlo solo ed è per questo che gli è rimasto vicino ed ha fatto il possibile per farlo sentire protetto. La sua prima esperienza di vita, è stata difficile ed insopportabile, ma adesso arriverà anche per lui il lieto fine che merita.

La guarigione del cucciolo abbandonato

CREDIT: FACEBOOK

I ragazzi vista la gravità della vicenda, sono andati in quel posto tempestivamente ed hanno portato il piccolo nel loro rifugio. Da una prima visita, hanno fatto una drammatica scoperta.

Purtroppo il cane era malato, era affetto da una malattia molto rara, che gli causava dolori e malesseri. Tuttavia, nessuno dei volontari aveva intenzione di lasciarlo soffrire. Ecco il video della sua storia di seguito:

Il cucciolo ora sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno ed è circondato da tutto l’amore che merita. Piano piano sta facendo molti miglioramenti e vedere la sua trasformazione, è qualcosa di speciale ed indescrivibile!