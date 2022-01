La storia di Sirga, una leonessa salvata da un uomo di nome Valentin. Oggi non perde mai occasione per mostragli la sua gratitudine

La leonessa protagonista della storia diventata virale sui social si chiama Sirga. Oggi ha nove anni, ma è stata salvata quando era ancora una cucciola dal conservazionista Valentin Gruener. Era il 2012, quando ha perso la sua mamma e si è ritrovata a vivere sola, confusa e malata.

Quell’uomo dal cuore enorme si è preso cura di lei e le ha regalato una seconda possibilità di vita. Sirga questo lo sa bene e non perde mai occasione per mostrare al suo salvatore la sua immensa gratitudine. Da quel giorno, tra i due è nato un legame speciale e impossibile da spezzare.

I due camminano, giocano e persino nuotano insieme al Modisa Wildlife Project, situato nella riserva di Grassland del Botswana, dove Valentin vive con la sua compagna.

Penso che Sirga mi consideri il suo migliore amico. Adora darmi un grande abbraccio. Sfrega molto la testa contro la mia, come un gatto domestico. Non è mai stata aggressiva nei miei confronti, ma ho un grande rispetto per il potere che ha. Sono sicuro che lei sa che sono molto diverso.

I genitori di Sirga sono stati catturati

I genitori della leonessa sono stati catturati poco dopo la sua nascita. Valentin è un co-fondatore del Modisa Wildlife Project, che ha lo scopo si conservare la fauna selvatica.

Insieme al suo collega Mikkel Legarth vuole fare la differenza. Si sono incontrati in un allevamento di animali selvatici in Namibia nel 2009 e il loro amore e la loro passione per la fauna selvatica, in particolare per i grandi felini, hanno dato vita al grande progetto. Quest’ultimo offre un’esperienza di apprendimento davvero autentica per le persone che vogliono fare la differenza nella conservazione della fauna selvatica e vivere l’habitat e la cultura in prima persona.

Le immagini della leonessa che abbraccia il suo salvatore sono diventate virali in tutto il mondo ed hanno scaldato il cuore di milioni di persone.