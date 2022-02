Adottato nel 1996, Skippy vive ancora oggi in Irlanda insieme al suo adorato papà: ma qual è il segreto della sua longevità?

Il protagonista indiscusso della storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi si chiama Skippy ed è uno splendido cagnolino, di razza pastore australiano, che è arrivato a compiere la bellezza di 26 anni di vita. Questo è assolutamente un record. Ma cosa ha causato la longevità di questo cucciolo? A fare chiarezza ci ha pensato Pat, il suo papà umano, che in un’intervista ha spiegato qual è lo stile di vita del cucciolo.

Tutti noi amiamo i nostri amici a quattro zampe con tutto il nostro cuore. Scegliamo di accoglierli in casa e nelle nostre vite, anche se sappiamo benissimo che non potranno mai sopravvivere a noi.

L’aspettativa di vita media di un cane, a seconda della razza a cui appartiene, è di circa 12-15 anni.

Ci sono dei casi in cui i cuccioli attraversano il ponte dell’arcobaleno prima, così come ci sono dei casi in cui ci lasciano più tardi, ma difficilmente, insomma, si arriva ai 20 anni.

Per questo motivo la storia che si è diffusa recentemente sul web ha colpito tutti.

L’amicizia tra Skippy e Pat Geraghty è nata nel lontano 1996, quando il cucciolo era praticamente appena nato e il padre di Pat lo ha adottato.

Da allora i due hanno vissuto una vita straordinaria, fatta di amicizia ma anche di tanto lavoro nella loro fattoria in Irlanda.

Qual è il segreto di Skippy

Incredibilmente, Skippy è vivo ancora oggi, a 26 anni di distanza. Essendo un pastore australiano, il cucciolo ha sempre avuto molta energia ed una predisposizione all’addestrabilità che lo hanno reso un cane da fattoria perfetto.

Negli ultimi due anni, il tempo ha iniziato a mostrare i suoi segni anche sul cucciolo, che ormai non lavora più e che vive la sua vita da viziato. Tuttavia, sembra stare piuttosto bene e tranquillo.

In molti si sono chiesti qual è il segreto di questa longevità e Pat, che di anni oggi ne ha 84, ha provato a spiegare a modo suo.

Prima di tutto è molto esigente riguardo al suo cibo. Mangia solo cibo per cani d’elite e a volte vuole un po’ del mio stufato di carne irlandese di prima qualità.

Poi secondo me ha influito anche il suo modo di dormire. Il più delle volte dorme in casa, ma quando il camino è acceso, si trova sempre un comodo giaciglio di paglia all’interno del fienile. Questo perché lui ha paura del fuoco.

La natura incontaminata della zona in cui vivono, la vicinanza al mare e l’acqua pulita delle sorgenti vicine ha sicuramente contribuito a questo record.

Tuttavia è inevitabile che, prima o poi, il tempo di Skippy arriverà come per chiunque altro. Ciò che rincuora è il fatto che sia il cagnolino che il suo papà abbiano vissuto una vita felice fin dal primo giorno.