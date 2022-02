Il senzatetto Pedro ha riabbracciato il suo cane Sky Dim: qualcuno glielo ha restituito in modo anonimo. La sua storia era diventata virale

Ricordate la storia del cagnolino Sky Dim, un Chihuahua di 5 anni rubato ad un senzatetto di 72 anni di nome Pedro Carrion?

L’uomo disperato aveva lanciato un appello e la sua storia aveva fatto il giro del mondo attraverso i social network.

Il mio cane è mio figlio, la mia famiglia, vi prego dovete capirlo. È la mia unica medicina e significa tutto per me.

Erano circa le 8 del mattino di qualche mese fa, quando Sky Dim si trovava con il suo amato papà. Pedro si è allontanato pochi istanti dalla loro postazione, lasciando lì il suo cucciolo, poiché stava dormendo e non voleva svegliarlo.

Quando è tornato, si è reso conto che era scomparso nel nulla.

Poco dopo la scomparsa del cane, la comunità si è riunita per aiutare il senzatetto. I residenti hanno aperto una pagina di raccolta fondi per trovare ai due anche un posto in cui poter dormire e rifugiarsi.

Non solo crediamo che possiamo trovare Sky con il potere dei social network, ma possiamo anche raccogliere fondi per aiutare Pedro a rimettersi in piedi e superare la sua situazione da senzatetto. Tutti i soldi dati andranno a Pedro e gli metteranno un tetto sulla testa.

Dopo tanto tempo, è arrivato l’aggiornamento che tutti aspettavano.

Qualcuno ha restituito Sky Dim a suo padre in modo anonimo.

Ho il piacere di informare tutti che ieri sera qualcuno ha restituito anonimamente il cielo a Pedro. Sky è in ottime condizioni e l’uomo non potrebbe essere più felice. Pedro vuole che tutti sappiano che è così grato per l’aiuto e verso tutti coloro che gli hanno mostrato amore e che gli sono rimasti vicino.

@miamistrong/Instagram

Un video bellissimo mostra la riunione tra il senzatetto e il cucciolo, che scodinzola senza sosta e riempie di leccate il suo amato papà.