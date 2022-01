Angel Basilio Castaño ha lanciato un appello sui social network dopo che il suo cane Max è scomparso. Avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di stringerlo di nuovo tra le sue braccia, così ha offerto come ricompensa la sua moto. Un oggetto al quale teneva molto, ma che non era nulla in confronto all’amore per il suo amico a quattro zampe.

Il mio bassotto si è perso nel quartiere di Somee. Non ho più niente… ma la moto la preferisco il mio cucciolo. Ecco perché offro la mia moto 110 per il mio cucciolo, sono il proprietario.

Il post ha colpito il cuore di così tante persone, che in poco tempo è diventato virale e si è diffuso in ogni parte del mondo. Tutti sono rimasti commossi davanti ad un uomo che non ha nulla e che decide di dare via l’unico oggetto di valore nella sua vita, pur di accarezzare di nuovo il suo cane Max.

Aveva lasciato l’amico a quattro zampe a casa con sua madre, ma quando quest’ultima è uscita per fare la spesa, il cucciolo ha trovato una via di fuga. Non era abituato ad uscire da solo e forse non era riuscito a ritrovare la strada di casa.

Poi un giorno, le preghiere dell’uomo sono state ascoltate. Una donna che abita a 15 isolati da casa sua, ha visto due ragazzini che cercavano di rubare un cane per strada. Aveva capito che non era il loro, così li ha cacciati via ed ha fatto entrare nella sua casa quel povero cagnolino. Poche ore dopo, il figlio della signora ha contattato il proprietario di Max e gli ha dato la bellissima notizia. Aveva letto la sua storia sui social e lo aveva riconosciuto.

Max torna a casa

L’uomo ha restituito il cucciolo tra le braccia del suo papà un umano con immenso piacere e non ha accettato la sua moto. Era una ricompensa più che meritata, eppure il figlio di quella signora ha spiegato che l’unica cosa che contava per lui, era che in quel momento Max era tornato a stare bene.

Dopo la vicenda, Angel ha pubblicato un altro post sui social network, in compagnia del suo amato amico a quattro zampe e del’uomo che lo ha salvato. Ha voluto ringraziare il suo eroe pubblicamente e ringraziare anche tutti coloro che hanno condiviso il suo post ed hanno fatto conoscere la sua storia in tutto il mondo.