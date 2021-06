La triste storia del piccolo Smouse, trovato in una casa in condizioni disperate e con la coda tagliata

La storia di un cane chiamato Smouse è davvero difficile e ci dimostra ancora una volta che la crudeltà umana con conosce limiti. Un gruppo di volontari l’hanno trovato in condizioni disperate e con la coda tagliata. Se non fossero intervenuti in fretta, avrebbe sicuramente perso la vita.

CREDIT: SIDEWALK SPECIALS

Tutto è iniziato in una giornata come le altre per i ragazzi di Sidewalk Specials. Erano nel loro rifugio ed erano impegnati a trovare una casa per quei cani che avevano salvato.

Ad un certo punto però, hanno ricevuto la chiamata da parte di una donna. Quest’ultima ha detto di aver sentito un pianto disperato di un cane dalla casa del vicino e che stava accadendo qualcosa di molto brutto.

I ragazzi ovviamente nel sentire queste parole così gravi, hanno deciso di intervenire in fretta. Però, quando sono arrivati sul posto si sono trovati davanti ad una scena drammatica, che li ha sconvolti.

CREDIT: SIDEWALK SPECIALS

Quella persona malvagia e crudele, che doveva essere proprio il suo amico umano, aveva deciso di tagliargli la coda. Il piccolo Smouse ovviamente stava soffrendo ed infatti non riusciva a smettere di piangere. Inoltre, era anche magro e disidratato. Nessuno si era mai preso cura di lui.

I volontari per portarlo via da quella casa, hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti dopo ciò che hanno visto, hanno denunciato l’uomo per maltrattamenti nei confronti degli animali.

Il lieto fine del piccolo Smouse

CREDIT: SIDEWALK SPECIALS

Il cucciolo per settimane è stato sottoposto a cure e trattamenti. Aveva bisogno di tempo per tornare a stare bene. In più doveva anche riconquistare la fiducia negli esseri umani.

I volontari hanno lavorato a lungo per aiutarlo e alla fine sono riusciti nel loro obiettivo. Dopo un mese dal suo salvataggio, ha fatto una trasformazione incredibile. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Smouse ora, oltre ad aver dimenticato i traumi subiti, ha trovato anche una nuova famiglia disposta ad adottarlo. Queste persone dolci ed amorevoli, si impegnano ogni giorno per donargli ciò che merita e di cui ha bisogno. Buona vita piccolo!