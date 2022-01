Da pochi giorni sul web è stata resa pubblica una storia che è diventata presto virale. Un gatto chiamato Smukers, è diventato famoso dopo aver salvato la vita di una cucciola di lince. Era in grave pericolo e senza il suo intervento avrebbe sicuramente perso la vita.

Negli anni sono nate migliaia di associazioni che stanno cercando di aiutare gli animali più bisognosi. Purtroppo non tutti riescono a trovare una famiglia umana.

Il gatto Smukers, per esempio, è stato trovato mentre viveva come randagio. Si vedeva benissimo che non aveva mai avuto una casa e l’amore di amici umani.

Infatti con il passare del tempo, era diventato diffidente con tutti e le sue condizioni erano diventate gravi. Era magro e disidratato. Inoltre, la sua pelliccia era anche rovinata, poiché non poteva ricevere le cure giuste.

I ragazzi lo hanno portato in fretta nel loro rifugio. Per settimane lo hanno sottoposto a cure e trattamenti. Per fortuna i primi miglioramenti sono arrivati in fretta e tutti ne erano felici.

L’intervento di Smukers per salvare la lince in pericolo

Tuttavia, poco tempo dopo il suo arrivo in quel posto, i veterinari di un altro rifugio, li hanno chiamati con la speranza che potessero fare qualcosa per aiutare l’animale in difficoltà.

I ragazzi hanno trovato una lince sul ciglio della strada, che non aveva nemmeno più la forza di muoversi. Dopo la visita, il medico ha scoperto che aveva bisogno di una trasfusione di sangue.

I gatti e questi animali possono avere lo stesso tipo di sangue. Infatti dopo un controllo al piccolo Smukers, è emerso che aveva il tipo A, era perfetto per quella cucciola.

Grazie al suo aiuto, i medici sono riusciti a salvare la vita della lince. Ora per fortuna è tornata a stare bene, ma è ancora nel rifugio. Ci vuole ancora un po’ di tempo prima che possa tornare nel suo habitat naturale, poiché ha bisogno di diversi trattamenti.