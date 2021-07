La storia del cane Snow Beau, disperso durante una passeggiata con la sua mamma umana: è scappato via spaventato

La storia di oggi risale al 6 ottobre del 2019, quando una proprietaria di nome Sierra Eberly e il suo cane di 11 mesi Snow Beau si stavano godendo una rilassante passeggiata sul sentiero vicino alla loro abitazione.

Arrivati ad una sezione con delle rocce ripide, la donna ha deciso di togliere il guinzaglio al suo cane, in modo che entrambi potessero arrampicarsi. Il cucciolo, grazie alla sua agilità, ha raggiunto la cima prima di lei, ma in quel preciso momento un mountain biker lo ha spaventato ed è corso via, scomparendo nel nulla.

La donna ha iniziato a cercarlo ovunque e ha continuato a farlo anche nei giorni successivi. Telefonate, volantini, chiamate ai rifugi e perfino lasciare cibo e profumi familiari lungo tutto il sentiero percorso insieme. Ma il suo cane sembrava sparito nel nulla.

Sierra è ricorsa all’aiuto di tantissime persone dal cuore grande, che l’hanno aiutata a ritrovare il suo cane. La donna è perfino andata su e giù per la montagna ogni giorno ed ha installato una videocamera da pista nel punto in cui Snow Beau era scomparso.

Ed è proprio grazie a quest’ultima che è riuscita a ritrovare il suo amico a quattro zampe. Le immagini della telecamera hanno mostrato il cucciolo tornare al sentiero. Erano trascorsi ben 28 giorni e il cane aveva percorso 8 km e aveva perso circa 14 kg.

Ho visto i suoi occhi e il suo muso e l’ho riconosciuto immediatamente.

Il ritrovamento di Snow Beau

Quando Snow Beau ha visto la sua adorata mamma umana, ha iniziato a scodinzolare e a riempirla di coccole.

Nessuno saprà mai cosa abbia passato in quei 28 giorni il cane confuso e spaventato, ma ciò che conta è che adesso è finalmente tornato tra le braccia della persona che più lo ama.

Non c’è niente di più bello del leggere delle meravigliose riunioni tra i nostri amici animali e loro proprietari. La storia di Sierra e di Snow Beau si è diffusa sui social network ed ha fatto il giro del mondo in pochissimi giorni.