Oggi abbiamo deciso di raccontarvi una storia con un bellissimo lieto fine. Il protagonista è Sonny, un dolce cane che dopo un triste abbandono, ha passato 6 lunghi anni in un rifugio. Ora una donna ha deciso di adottarlo per sempre e la sua reazione, quando lo ha capito, è stata del tutto commovente.

CREDIT: FACEBOOK

Tutti i cani meritano una seconda possibilità di vita. Loro non vogliono passare una vita chiusi in un box, senza poter ricevere l’amore e le attenzioni di cui hanno bisogno.

Purtroppo, il piccolo Sonny, come tanti altri cuccioli a quattro zampe, non ha avuto un passato molto semplice. Non ha mai trovato delle persone disposte ad amarlo.

Quella che avrebbe dovuto essere la sua famiglia umana, lo ha abbandonato da un giorno all’altro. Si erano resi conto che era un impegno troppo grande per loro ed avevano così deciso di portarlo nel rifugio della loro città.

CREDIT: FACEBOOK

I volontari, nel sentire quell’assurda giustificazione, sono rimasti sconvolti. Infatti, sin da subito hanno donato al cane tutto l’amore e tutte le attenzioni di cui aveva bisogno. Lo hanno riempito di coccole ed affetto.

Inoltre, hanno anche cercato di trovare la casa perfetta per lui, ma mai nessuno si è fatto avanti per incontrarlo. Ha passato 6 lunghi anni in quel posto, chiuso in un box. Più passava il tempo e più diventava triste e depresso.

La reazione di Sonny quando ha capito che era stato adottato

Una signora chiamata LaRoche, appena ha visto le foto di questo dolce cagnolino, ha deciso di andare a conoscerlo. Purtroppo aveva perso da poco il suo gatto e voleva aprire di nuovo il suo cuore ad un amico a quattro zampe.

Dopo tutti i controlli, ha firmato tutti i moduli per la sua adozione. Ha acquistato tutto il necessario per il cucciolo e lo ha portato via da quel posto. Sonny, una volta salito in macchina non riusciva proprio a smettere di sorridere. Era al settimo cielo per quella bellissima adozione.

CREDIT: FACEBOOK

Al momento si sta adattando nella nuova casa e la sua amica umana sta facendo il possibile per farlo stare bene. Tutti sono al settimo cielo per questo nuovo membro della famiglia!