Quella del cagnolino Bob Coveiro è una di quelle storie così commoventi, da riuscire a rimanere nel cuore di chiunque si ritrovi a leggerla. Circa dieci anni fa, un cane è entrato nel cimitero di un comune del Brasile, per accompagnare il suo amato proprietario durante la sepoltura. Da quel giorno non è più andato via e oggi trascorre le giornate in quello stesso cimitero per accompagnare ogni altra sepoltura.

Credit: Facebook

Bob ha capito che il cimitero è il luogo dove le famiglie salutano per l’ultima volta i propri cari e poiché il suo papà non c’è più, ora vuole sostenere tutte quelle persone che si ritrovano ad affrontare il suo stesso dolore.

Il racconto del funzionario del cimitero

Credit: Facebook

È venuto qui dopo il funerale di suo padre e non se n’è mai andato. Va fuori la chiesa e partecipa a tutti i funerali, poi torna qui ed aspetta il carro funebre. In seguito, accompagna i defunti durante l’ultima fase della sepoltura. Dopo che il suo padrone è morto, lui ha iniziato a vivere qui. I parenti dell’uomo hanno provato a portarlo via, ma ogni volta fuggiva via da quelle case a lui sconosciute e tornava qui.

Queste le parole del funzionario del cimitero, Joselito Silva.

Lui ha capito che questo è un posto per dire addio e mostra rispetto. Sono certo che ancora oggi si ricordi del suo papà ed è proprio per questo che vuole accompagnare tutte le altre sepolture.

Credit: Facebook

Con gli anni, le foto di Bob si sono diffuse sui social e la sua storia ha fatto il giro del mondo. La comunità di Taboão da Serra (luogo in cui si trova il cimitero) ha creato anche una pagina Facebook dedicata al cagnolino: “Bob Coveiro“. Così che tutti possano conoscere la sua storia.

Il funzionario del cimitero ha scritto anche un libro dedicato a Bob, nel quale racconta la vita, l’amore e la lealtà del cane.

Il cimitero si prende cura di Bob Coveiro

Credit video: SBT Jornalismo – Youtube

Tutti coloro che lavorano nel cimitero, si prendono quotidianamente cura di questo amorevole amico a quattro zampe. Si occupano di nutrirlo e delle cure veterinarie necessarie. In cambio, il cane li sostiene nel loro duro lavoro, quello di scavare fosse e vedere persone morte ogni giorno.