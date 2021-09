Dopo 4 anni nel rifugio, la piccola Sue ancora non trova la sua casa per sempre: la sua storia è straziante

Una storia che purtroppo ci spezza il cuore, è quella di una cagnolina chiamata Sue. Sta cercando la sua famiglia da 4 lunghi anni e nessuno si è ancora fatto avanti per portarla via dal rifugio. Ovviamente, con il passare del tempo sta perdendo tutte le speranze.

CREDIT: FACEBOOK

Queste vicende sono davvero strazianti da leggere, poiché noi ci auguriamo che tutti i cuccioli a quattro zampe trovino il lieto fine che tanto desiderano. Ma non è così semplice.

Tutto è iniziato il 22 agosto del 2017. I volontari di Bath Cats and Dog Home, hanno trovato la cucciola mentre vagava sulle strade sola e triste.

Nessuno ha mai saputo cosa avesse vissuto, ma la cosa certa era che non aveva mai incontrato degli esseri umani amorevoli. Era magra, depressa ed aveva ormai perso ogni speranza di trovare una casa amorevole.

CREDIT: FACEBOOK

I ragazzi vista la situazione, l’hanno portata subito nel loro rifugio e l’hanno sottoposta a tutte le cure di cui aveva bisogno. La sua strada per la guarigione era molto lunga, ma il medico era sicuro che ce l’avrebbe fatta.

Dopo più di un anno dal suo arrivo in quel posto, una famiglia dolce e gentile ha deciso di adottarla. Tutti erano felici, poiché credevano di aver trovato il lieto fine anche per la piccola Sue, ma in realtà si sbagliavano. Quelle persone l’hanno riportata indietro pochi giorni dopo.

La ricerca di una casa per la piccola Sue

Dal suo arrivo nel rifugio sono passati esattamente 4 anni e i ragazzi ancora non riescono a trovare la casa giusta per lei. Non ha mai ricevuto delle richieste e questo ovviamente spezza il cuore di tutti.

I volontari dicono che è una cagnolina molto dolce, che vuole ricevere amore ed affetto. Inoltre, ha alcuni problemi comportamentali, ma grazie ad alcune lezioni con l’addestratore sta imparando a capire cosa deve fare.

CREDIT: FACEBOOK

Lei sta bene nel rifugio, poiché tutti si impegnano per donarle ciò che merita. Tuttavia, dopo aver visto 941 fratellini a quattro zampe andare via, sta iniziando a perdere ogni speranza.