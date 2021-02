Sono ormai passate due settimane e di Dakota ancora nessuna traccia. Ecco cosa pensa la sua famiglia

Non si fa altro che parlare della scomparsa del cane Dakota. Scomparsa che ha diviso una comunità in due differenti pensieri. Dalila, la mamma umana del cane smarrito, è convinta che qualcuno abbia visto qualcosa e sappia la verità sulla sua cucciola. In passato qualcuno si era lamentato del suo abbaiare durante la notte e ora la paura è che possa esserle capitato qualcosa di brutto.

Credit: Facebook

È strano che in un paese dove tutti sanno tutto di tutti, nessuno abbia visto nulla. Noi siamo convinti che l’abbia presa qualcuno e che sia strano che nessuno se ne sia accorto.

La vicenda risale a circa due settimane fa, quando la cucciola è sparita dalla terra di famiglia, dove ci sono anche altri animali, come pecore e galline.

Credit: Facebook

Dalila e Matteo, i due proprietari, hanno pubblicato numerosi appelli sul web e chiesto aiuto a chiunque. Hanno anche allarmato i canili della zona, ma Dakota sembra essere scomparsa nel nulla.

Abbiamo perlustrato per giorni tutta la zona senza trovarla, abbiamo chiamato i canili di tutta la Lombardia.

Che fine ha fatto Dakota?

Forse qualcuno ha trovato Dakota e si è innamorato della sua dolce personalità? O forse qualcuno ne era così infastidito, che ha voluto sbarazzarsene? Qual è la verità?

Credit: Facebook

Dalila vive ogni giorno con la speranza di ritrovare la sua amica pelosa e continuerà a cercarla. In questo ultimo periodo, le adozioni degli amici a quattro zampe sono aumentate e questo è stato dovuto anche dalla Pandemia. In molti si sentono soli, ma appropriarsi di un cane altrui, come ha detto la stessa Dalila, non è certo il modo migliore per iniziare a prendersi cura di un animale domestico!

In molti hanno preso a cuore la storia di Dakota e sperano che presto possa rivedere la sua mamma e il suo papà e tornare nella sua amorevole casa.