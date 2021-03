“Sono preoccupata, spero che la situazione non peggiori”, Chiara Ferragni racconta sui social della piccola Matilda a pochi giorni dal parto

A pochi giorni dal parto, Chiara Ferragni ha espresso le sue preoccupazioni sui social. Preoccupazioni che non riguardano la sua bambina, ma la cagnolina Matilda, la femmina di bulldog francese che l’influencer ha fatto conoscere al mondo tramite i social network.

Nelle sue ultime storie, la Ferragni ha spiegato che la cucciola ha un glaucoma all’occhio e al momento, sta seguendo una terapia che prevede la somministrazione di diversi colliri a base di cortisone.

Chiara ha paura che le cose possano peggiorare e anche se la situazione di Mati (così lei ama chiamarla), agli occhi di molti può non sembrare così grave, l’influencer ha paura di dover affrontare di nuovo tutto ciò che lei e la bulldog hanno attraversato non molto tempo fa.

La cagnolina ha sconfitto un tumore al cervello con la radioterapia, che aveva colpito il suo apparato neurologico. Aveva le crisi epilettiche, così la sua mamma umana aveva richiesto l’immediato intervento del veterinario.

Dopo la terribile diagnosi, Chiara Ferragni ha scelto di andare a Zurigo per far curare Matilda. Le due vivono insieme da oltre 10 anni, da prima che l’influencer si sposasse con il rapper Fedez. Ancora oggi, ha un ruolo centrale nella sua vita, così come anche in quella del piccolo Leone. La bulldog francese ha addirittura una pagina Instagram, Matilda Ferragni, seguita da oltre 300 mila follower!

Chiara Ferragni al 9 mese di gravidanza

Chiara è incinta di nove mesi e presto darà alla luce una bambina. Non ha ancora reso noto il nome e non lo farà fino alla nascita. Ma grazie ad un piccolo “spoiler” di Fedez, durante il Festival di Sanremo, i follower conoscono già l’inziale. Il cantante ha indossato una camicetta colorata. Sulla schiena c’erano 4 lettere e ha spiegato che si trattava delle iniziali della sua famiglia.

La lettera C, per Chiara, la lettera F, per Federico, la lettera L, per Leone ed infine, la lettera V.