Fedez rompe il silenzio e svela perché ha pianto dopo l’esibizione sul palco dell’Ariston con Francesca Michielin

Fedez e Francesca Michielin sono tra i 26 Big in gara al Festival di Sanremo con il brano Chiamami per nome. I due artisti si sono esibiti nella prima serata del Festival, martedì 2 marzo, accompagnati da emozioni intense. Quello che tutti non hanno potuto fare a meno di notare è stata la tensione di Fedez che, al termine dell’esecuzione del brano, durante l’abbraccio con Francesca Michielin, è scoppiato in lacrime.

Tra i tanti momenti vissuti nella prima serata del Festival di Sanremo c’è sicuramente da raccontare il momento di agitazione e di ansia di Fedez prima e durante l’esecuzione del brano in gara insieme a Francesca Michielin, Chiamami per nome. La tensione del rapper è tuttora oggetto di meme sui social dove gli utenti del web si sono scatenati.

In un’intervista al giornale ‘Il corriere della sera’ Fedez si racconta e racconta l’ondata di emozioni provate prima di salire sul palco dell’Ariston. L’arrivo del secondogenito, il rischio squalifica per aver pubblicato per sbaglio qualche secondo del brano prima dell’inizio del Festival sono stati fattori che hanno contribuito notevolmente all’ansia di Fedez prima dell’esibizione a Sanremo.

E nell’intervista al noto giornale ha dichiarato:

Il terrore delle prove ha lasciato posto all’emozione. È stato un misto di cose. Vivo in semi lockdown da mesi in compagnia di una donna incinta, forse abbiamo gli ormoni sincronizzati. Poi ci sono stati gli alti e bassi di questa avventura come il rischio di esclusione… Insomma, sono particolarmente sensibile in questo periodo.

L’esibizione di Fedez e Francesca Michielin al Festival di Sanremo 2021

Fedez e Francesca Michielin hanno presentato al Festival di Sanremo 2021 il loro brano Chiamami per nome. Il loro brano nella classifica provvisoria è al settimo posto. La loro esibizione è stata molto particolare. In molti, infatti, hanno notato il nastro bianco che separava le aste dei loro microfoni, in dimostrazione del distanziamento imposto in questo periodo.

Ecco la spiegazione che il rapper fa riguardo il nastro che lo legava alla Michielin durante l’esibizione: