Avete mai notato che la maggior parte delle persone, pensa che i gatti siano animali schivi, privi di emotività e che pensano soltanto a loro stessi? Beh, quando incontrate qualcuno che la pensa così, raccontategli la storia dell’amicizia tra Sophie e un uomo di nome Basil Akwan. Quando l’avranno conosciuta, è impossibile che non cambino idea.

Basil è un ragazzo come tanti che lavora tutto il giorno e che ama rilassarsi prendendo spesso un caffè al bar. Essendo molto abitudinario, il giovane si recava tutti i giorni nel solito locale, si sedeva nella solita sedia e passava il tempo a bere il suo caffè e a lavorare con il suo laptop.

La sua presenza costante non era passata di certo inosservata ad un gattino senza casa che viveva nei pressi di quel bar. Micio che, con il trascorrere dei giorni, ha iniziato ad avvicinarsi sempre di più a quello che sarebbe presto diventato suo amico.

Basil è da sempre un grande amante dei gatti, quindi quando lo vedeva, faceva sempre le coccole a quel micio sconosciuto.

In poco tempo, tra i due è nata una sintonia davvero molto dolce. Ogni giorno la micia aspettava che Basil arrivasse e iniziava a gironzolare intorno a lui e a fargli le fusa.

Sophie decide che Basil sarà il suo nuovo papà

Quella che è nata come una semplice simpatia, con trascorrere dei giorni è diventata una vera e propria amicizia.

Dopo l’ennesimo giorno trascorso insieme sulle panchine di quel bar, Basil si è alzato e se ne stava andando. Ma al contrario degli altri giorni, Sophie ha iniziato a seguire l’uomo come un’ombra.

Basil era felicissimo di questa cosa, e non ha respinto affatto la sua nuova amica felina.

Giunti all’auto, la gatta non ha esitato un secondo ed è salita con lui. Aveva deciso di fidarsi di quella persona buona e l’aveva già scelto come suo nuovo papà.

Basil non poteva essere più felice di così. Ha portato Sophie dal veterinario per una visita di controllo e, quando ha visto che era in ottima salute, l’ha portata a casa sua.

Se volete vedere tutte le foto e i video di questa splendida amicizia tra uomo e gatto, basta visitare la pagina Instagram di Basil Akwan.