Non è facile trovare delle case perfette per gli animali che sono nei rifugi. Questo infatti è il caso di una cagnolina, chiamata Rutabaga che è in attesa della sua famiglia umana da più di 800 giorni. Dal suo arrivo in quel posto, non si è mai fatto avanti nessuno per portarla via.

Vicende simili sono molto frequenti. Infatti nonostante il duro lavoro di questi ragazzi dal cuore enorme, non è semplice trovare delle persone disposte ad adottare i cani che sono nei rifugi.

La storia di questa piccola a quattro zampe, è iniziata più di due anni fa. Un gruppo di volontari l’hanno trovata mentre vagava sola e triste per le strade della città.

Quando si sono avvicinati a lei, hanno scoperto che era incinta. Vivendo da randagia, ovviamente, non riusciva a trovare del cibo ed un posto sicuro in cui rifugiarsi ogni giorno. Per questo hanno deciso di portarla nel loro rifugio.

Rutabaga ha messo al mondo i suoi piccoli poche settimane dopo esser arrivata in quel posto nuovo. Si è presa cura di loro ed ha fatto il possibile per farli crescere sani ed in salute.

I volontari, alla fine, sono riusciti a trovare delle case perfette per tutti i cuccioli. In molti nel vedere le loro foto, si sono innamorati e si sono fatti avanti per poterli adottare.

Gli appelli per la piccola Rutabaga

Tuttavia, nonostante il grande successo dei piccoli a quattro zampe, nessuno si è mai fatto avanti per adottare la mamma. Sta aspettando una famiglia da più di 2 anni ed ovviamente, sta perdendo ogni speranza di poter andare via dal rifugio.

I volontari hanno fatto diversi appelli sui social. Il loro desiderio è solo quello di rendere felice la cucciola, ma i loro tentativi ancora non portano a nulla di concreto.

Rutabaga, quasi ogni giorno, è costretta a vedere i suoi fratellini a quattro zampe trovare delle persone amorevoli, che decidono di adottarli. Però, per lei ancora niente. Vedere il suo sguardo triste, spezza il cuore di tutti i ragazzi, che vogliono solo aiutarla a trovare il lieto fine che desidera.