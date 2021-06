Stan, il cagnolino in fuga che blocca il traffico: un calvario per la sua famiglia durato 48 lunghe ore

Il cucciolo che vedete nelle foto si chiama Stan e per 48 lunghe ore ha fatto spaventare la sua famiglia, che ha davvero avuto paura di perderlo. Un giorno, il cagnolino è fuggito dalla sua amorevole casa e non appena i suoi proprietari se ne sono resi conto, hanno subito avviato le ricerche.

Credit: @stan_the_griff_man/Instagram

Jasmine ed Emma Kettles sono ricorsi anche all’aiuto della pagina Facebook Missing Pets Dundee e Angus, che grazie ai numerosi appelli ha potuto raccogliere le segnalazioni di diversi utenti che abitano nella zona.

Stan è stato visto per la prima volta sul grande ponte Tay Road. Aveva paralizzato il traffico, poiché gli automobilisti avevano paura di investirlo, mentre scorrazzava lungo la strada.

Credit: @stan_the_griff_man/Instagram

In seguito, sono arrivati avvistamenti dall’altra parte della città. Il cagnolino stava visitando la zona di corsa, inconsapevole dei pericoli a cui stava andando incontro. La ricerca dei suoi proprietari è andata avanti anche per tutta la notte. Erano terrorizzati dal fatto che potesse accadergli qualcosa di brutto. Stan è un cane domestico e non è abituato a correre libero per le strade della città.

Dopo un giorno di continui fallimenti, i volontari hanno chiesto alla famiglia di procedere in maniera più cauta, poiché il cucciolo avrebbe potuto trovarsi in “modalità sopravvivenza” e quindi spaventarsi da qualsiasi cosa, da forti rumori o movimenti improvvisi.

Alla fine, è stato un altro amico a quattro zampe a ritrovare il cane scomparso. Un cane da ricerca di nome Raven ha individuato il pelosetto ed è riuscito a ricondurlo verso la sua abitazione.

Quando l’ho visto, ho chiamato il suo nome con voce calma soltanto due volte. Avevo paura di spaventarlo. Stan ha alzato la testa ed è venuto verso di me. Era pronto per tornare a casa e noi ne eravamo davvero tanto sollevati.

Credit: @stan_the_griff_man/Instagram

La vicenda si è conclusa come tutti speravano. Fortunatamente il cagnolino è tornato tra le braccia della sua mamma e del suo papà, che si sono spaventati alla sola idea di perderlo!