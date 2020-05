Stanley, il cane in sovrappeso abbandonato sull’autostrada Stanley, il chihuahua in sovrappeso, è stato abbandonato in autostrada e la sua vita era in grave pericolo

Un gruppo di volontari, diverso tempo fa, sul ciglio di un’autostrada ha trovato Stanley, un cane abbandonato che pesava circa nove chilogrammi e mezzo. Le sue condizioni erano davvero drammatiche e i ragazzi, sapevano che non lo potevano lasciare anche loro, poiché non ce l’avrebbe fatta.

Il cucciolo era stato ridotto in quello stato, da qualche persona crudele, perché essendo un chihuahua era decisamente troppo grande e non riusciva nemmeno a camminare. Alla fine, quando si è stufato di lui, ha deciso di abbandonarlo.

I volontari, nel vederlo sono rimasti sconvolti, poiché un animale in quello stato non lo avevano mai visto. Inoltre, era stata lasciato in una scatola chiusa…

Lo hanno preso e portato subito nel loro rifugio, aveva bisogno di diverse cure mediche per riprendersi. Tutti sapevano che la sua strada per la guarigione sarebbe stata lunga e in salita, ma volevano fare il possibile. Il suo peso era troppo elevato per la sua razza.

Dopo aver fatto tutti gli accertamenti del caso, una mamma affidataria si è subito fatta avanti per prendere il cagnolino e portarlo a casa, voleva cercare di aiutarlo.

I ragazzi erano felici, poiché conoscevano molto bene quella donna e sapevano che si sarebbe presa cura di lui e gli avrebbe donato tutto ciò che cui aveva bisogno. Aveva già avuto cani con disabilità. Così li hanno fatti incontrare e tra loro è stato amore a prima vista.

Stanley ora vive con la sua nuova amica umana, che fa di tutto per farlo stare bene. Lo ha messo a dieta e sta facendo il possibile per farlo dimagrire.

Purtroppo non potrà mai tornare a camminare, ma nonostante tutto lui prova a fare di tutto per muoversi. Cerca di spingersi con le sue zampe anteriori in giro per tutta la casa. Nel frattempo i volontari hanno aperto una raccolta fondi, per comprargli una sedia a rotelle adatta a lui, che costa circa 7500 dollari.

Buona vita piccolo Stanley!