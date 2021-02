“Stava congelando, eppure non voleva salire sulla mia auto. Così ho dovuto escogitare un piano”

La storia di oggi arriva da San Antonio, in Texas, negli Stati Uniti D’America, e racconta della geniale idea avuta da una donna per salvare un povero cucciolo in difficoltà. Taco, questo il nome scelto poi per l’animale, era da solo in strada e stava letteralmente morendo di freddo per via della tempesta di neve che aveva colpito la cittadina texana.

Pur essendo insolito, capita a volte che San Antonio venga colpita da vere e proprie bufere di ghiaccio e neve. Proprio mentre ce ne era una bella grossa, a Kristan Salinas, una donna del posto, è venuta voglia di mangiare delle tortillas per cena.

Sebbene il tempo non fosse dei migliori, la donna ha comunque deciso di salire in macchina e dirigersi al primo ristorante disponibile, pur di accaparrarsi il suo succulento pasto.

Mentre tornava a casa, Kristan ha notato una macchia nera che si muoveva a difficoltà sul ciglio della strada. Avvicinandosi, ha visto che si trattava di un cane. Un labrador, che lottava disperatamente contro il forte vento e la neve gelida.

Avendo un cuore grande e gentile, la ragazza ha deciso che non poteva rimanere indifferente davanti a quella triste scena. Quindi, ha fermato la sua auto e ha cercato di attirare il cucciolo verso la sua auto.

L’idea geniale di Kristen per convincere Taco a seguirla

Nonostante le avesse provate tutte pur di convincere il cucciolone a salire al calduccio in macchina, lui continuava a restare abbastanza diffidente. Evidentemente qualcuno lo aveva maltrattato, facendogli perdere tutta la fiducia verso le persone.

Proprio in quel momento, la donna ha ricordato che in macchina con lei c’era qualcosa di succulento che avrebbe potuto aiutarla nella sua missione: le tortillas.

Kristen è scesa dall’auto e ha seminato alcuni pezzi della sua cena a terra, creando un piccolo percorso che portava dritto dritto al sedile posteriore della sua auto. Proprio lì dove aveva posizionato il pezzo più grande di cibo.

La geniale idea ha funzionato. Senza pensarci, il cucciolo è salito in auto e si è accomodato sul caldo sedile.

Dopo averlo portato a casa e coccolato, Kristen lo ha portato in un rifugio dove i volontari hanno potuto controllare se avesse un microchip. ne la scansione del chip, ne una ricerca su internet, hanno fatto sì che quel cagnolino venisse reclamato da qualcuno.

Era un randagio che, però, aveva finalmente trovato una casa amorevole dove vivere felice e amato. Kristen e il suo fidanzato hanno ufficializzato l’adozione e hanno scelto per lui l’unico nome possibile: Taco.