Oggi vogliamo raccontarvi la storia del cane Jimmy. Nelle ultime ore si è diffusa sul web, riuscendo a toccare il cuore di migliaia di utenti provenienti da ogni parte del mondo. Purtroppo esistono alcun rifugi, come quello in Georgia che ospita questo cucciolo, che sono costretti a ricorrere all’eutanasia sui cani classificati come “non adottabili“, per riuscire a contrastare il fenomeno del sovraffollamento.

Credit: Dr. Andy Mathis – YouTube

Diversi giorni fa, i volontari hanno deciso di organizzare quella che hanno definito “una settimana di grazia“, durante la quale hanno cercato di far adottare tutti gli animali da una famiglia amorevole o da una affidataria, in attesa di una soluzione definitiva. Lo scopo è stato quello di evitare che gli animali venissero soppressi.

Purtroppo, l’evento stava per concludersi e per alcuni amici a quattro zampe sembrava proprio non esserci alcuna speranza. Tra questi cani c’era anche Jimmy. A causa di ciò che aveva subito in passato, cucciolo si mostrava timido e terrorizzato agli occhi di tutti i possibili adottanti.

La trasformazione inaspettata del cane Jimmy

Un giorno è accaduto qualcosa che nessuno si aspettava più. Un uomo dal cuore grande ha deciso di tentare. Provare a conquistare la fiducia di Jimmy.

Credit: Dr. Andy Mathis – YouTube

Non è stato un lavoro facile, il cane era diffidente e nessuno era mai riuscito ad accarezzarlo. Ma il buon samaritano non aveva alcuna intenzione di mollare.

L’intero percorso è stato pubblicato in un video, che è poi diventato virale sui social network. Nelle immagini iniziali si vede Jimmy depresso all’interno di quel freddo box del rifugio. Il cucciolo riusciva a malapena a mangiare dalle mani di volontari e aveva sempre gli occhi tristi. Poi il suo angelo è arrivato.

L’uomo si è recato al rifugio ogni giorno. Inizialmente, ha provato ad interagire con lui attraverso le grate della gabbia. Ma poi ha deciso di entrare, per tranquillizzarlo, accarezzarlo e mostrargli ciò che mai aveva conosciuto nella vita: l’amore.

Credit: Dr. Andy Mathis – YouTube

Ci sono voluti giorni e tanta tanta pazienza, oggi però Jimmy è un cane completamente diverso. Il suo muso è sorridente e non ha più quello sguardo triste. Basta guardare il video per avere le lacrime agli occhi.

Questa storia ci insegna che non bisogna mai perdere la speranza e che tutti i cani possono trovare la loro strada della felicità. Ho solo bisogno di una persona che li capisca e che sia disposta a lavorare con loro, con amore e pazienza.