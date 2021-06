Una storia meravigliosa è stata pubblicata sul web negli ultimi giorni. Il protagonista è un dolcissimo cane, chiamato Sammy. A causa delle sue condizioni e del sovraffollamento, stavano per sottoporlo ad eutanasia. Però alla fine, è riuscito a salvarsi da questa pratica terribile, che esiste purtroppo in alcuni rifugi.

CREDIT: FACEBOOK

È importante adottare, proprio per evitare che questi poveri animali, soli ed indifesi, perdano la vita. Non tutti per fortuna utilizzano questa politica. Esistono anche quelli che tutti conosciamo come rigufi no kill.

La storia di questo piccolo a quattro zampe, è iniziata diverso tempo fa. Un gruppo di persone lo hanno trovato solo ed abbandonato per le strade di un quartiere, in Louisiana.

Era triste Sammy, poiché desiderava solo poter tornare a vivere nella sua abitazione, circondato dall’amore di quella che avrebbe dovuto essere la sua famiglia umana. Tuttavia, quelle persone erano stufe ed avevano deciso di lasciarlo in strada.

CREDIT: FACEBOOK

Nessuno sa cosa abbia vissuto in quei giorni, ma al suo arrivo nel rifugio, il medico ha scoperto che le sue condizioni erano gravi.

Durante la visita medica, è emerso che il cucciolo era affetto dalla filaria. Un’infezione che se non curata può portare anche alla morte. Di conseguenza tutti sapevano che era difficile trovare la casa perfetta per lui.

Sammy è riuscito a salvarsi

Proprio per questo motivo, i dipendenti del rifugio lo hanno iscritto sulla lista per l’eutanasia. Sapevano molto bene che non si sarebbe presentato nessuno per portarlo via e loro erano in un periodo di sovraffollamento.

Un giorno però, è avvenuto qualcosa di davvero magico. I volontari della The Animal Rescue Site, sono intervenuti per salvarlo. Hanno organizzato uno dei voli della libertà ed hanno salvato la vita di Sammy e di altri cuccioli con lo stesso terribile destino.

CREDIT: FACEBOOK

Questi animali nei prossimi giorni voleranno nelle regioni del sud, dove c’è già una famiglia umana disposta ad adottarli. Buona fortuna piccoli!