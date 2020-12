“Stavo facendo una passeggiata nel parco, quando improvvisamente non ho visto più il mio cucciolo, lo sentivo solo abbaiare…”

La brutta esperienza di una donna e del suo cagnolino Lucky, caduto in una tana di castori molto profonda

La storia del cane Lucky arriva dalla Repubblica Ceca, precisamente da un parco della città Praga. Si trovava insieme alla sua proprietaria, quando è sfuggito al suo controllo ed è scomparso sotto la riva di un fiume. La donna, spaventata, ha subito allertato le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco.

Quando i soccorritori hanno raggiunto il punto indicato dalla signora, hanno subito capito la gravità della situazione.

Riuscivamo a sentire sofferenti lamenti di quel cane. Era come se volesse gridare aiuto, con la speranza che qualcuno lo sentisse e arrivasse in suo aiuto. Si trovava sotto un buco fangoso, ma non riuscivamo ad individuare il punto preciso.

Così i Vigili del Fuoco iniziano a raccontare del salvataggio di Lucky.

Dopo diversi minuti di tentativi, abbiamo capito che non saremmo mai riusciti a raggiungerlo. Così abbiamo iniziato a scavare nel fango con un’ascia e con una pala. Lucky era caduto nel buco di un castoro.

Il salvataggio di Lucky

Dopo quasi due ore di duro lavoro, i soccorritori sono riusciti a trovare il povero cagnolino spaventato. A quel punto, sono riusciti a tirarlo fuori dal fango e a riportarlo sulla terra ferma.

Fortunatamente non era ferito. Era soltanto spaventato, ma una volta tornato tra le braccia della sua adorata mamma e accanto al suo fratellino peloso, ha dimenticato ogni cosa.

Anche la sua proprietaria, si è mostrata sollevata e felice. Aveva davvero avuto paura di perdere il suo amato cagnolino.

Crediamo che il nome Lucky sia davvero appropriato per lui. Per chi non lo sa, significa fortunato. E questo cane è stato davvero fortunato a riuscire a sopravvivere dopo un incidente così spaventoso.

Gli uomini dei vigili del fuoco hanno ripreso intero salvataggio in un video, che nel giro di pochi giorni si è diffuso in ogni parte del mondo.

È sempre bello vedere come i soccorritori si impegnino sempre più spesso, per salvare la vita di un animale. Molte persone non danno alla vita di un cane lo stesso valore di quella di un essere umano. Ma questi eroi sì e noi vogliamo ringraziarli.