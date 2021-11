La cucciola che vedete nelle foto si chiama Stella ed è stata abbandonata dalla sua famiglia, come se fosse un oggetto ormai troppo vecchio. I vicini di casa non erano in grado di darle da mangiare e la povera cagnolina non era in grado di badare a se stessa.

Credit: Sidewalk Specials/YouTube

Fortunatamente, una persona dal grande cuore, non riuscendo a vederla in quelle condizioni, ha ben pensato di chiamare i volontari della Sidewalk Specials.

In breve tempo, i soccorritori si sono recati sul posto ed hanno portato la cucciola abbandonata alla clinica Vet Point, così da garantirle tutte le cure di cui aveva bisogno.

Dopo una visita accurata, il veterinario ha scoperto che soffriva di febbre da puntura di zecca, rogna e verruche da papilloma. Aveva anche un trauma dell’occhio, che avrebbe comportato la rimozione dello stesso.

Credit: Sidewalk Specials/YouTube

Purtroppo i ragazzi sono abituati ad intervenire in gravi situazioni come quella di Stella, ma mai smetteranno di chiedersi come una famiglia riesca a gettare per strada un essere indifeso, che ha vissuto con loro per lunghi ed amorevoli anni.

La nuova vita della cagnolina Stella

Fortunatamente, dopo tutte le cure, non passò molto tempo prima che una famiglia amorevole leggesse la storia della cucciola sul web e decidesse di recarsi al rifugio per conoscerla.

Oggi Stella vive in una bellissima casa, circondata dall’amore di brave persone, che ogni giorno la rassicurano e l’aiutano a superare tutte le sue paure, soprattutto quella di essere abbandonata di nuovo. Ha anche altri amici a quattro zampe e tutti i giocattoli con cui si diverte!

Credit: Sidewalk Specials/YouTube

Le foto della sua trasformazione sono davvero incredibili e ci dimostrano che l’amore cura ogni male! Non abbandonate gli animali per strada, condannandoli a morte. Se non fosse stato per quel vicino, forse Stella non ce l’avrebbe mai fatta. Contattate le associazioni, vi aiuteranno a garantire una vita migliore agli animali bisognosi.