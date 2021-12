Scegliere un regalo per una persona cara è sempre un lavoro arduo. Ne sanno qualcosa queste persone che, per sorprendere quest’uomo di nome Doug, hanno pensato a lungo. Alla fine, però, la piccola Stella è arrivare a fare luce su ogni dubbio. Vedere la reazione dell’uomo quando scopre che il suo regalo scodinzola ed è morbidissimo, scioglierà i vostri cuori in un istante.

Era il lontano 2004 e una donna e i suoi figli volevano fare una dolce sorpresa per il compleanno di Doug, il nuovo compagno della donna e patrigno dei ragazzi.

Dopo aver pensato a lungo, i tre hanno deciso che nessun regalo avrebbe potuto rendere più felice Doug di una dolcissima cucciola di golden retriever di tre settimane di nome Stella.

Per l’occasione hanno preso una scatola, l’hanno messa su un tavolo e hanno invitato l’uomo ad entrare nella stanza. Lo sguardo perplesso dell’uomo era impagabile. Non riusciva a capire in cosa consisteva il regalo. Così ha aperto la scatola e dentro ci ha trovato un collare rosa sul quale era scritto “Stella” e il suo numero di telefono.

Subito dopo ha visto che nella scatola c’era anche una cornice che conteneva una foto per lui molto strana. Nella foto c’erano sua moglie e sua figlia che tenevano in braccio una tenera, dolcissima, bellissima cucciola marrone chiaro.

Neanche il tempo di girarsi e l’altro figliastro è sbucato fuori tenendo in braccio quella meravigliosa e scodinzolante pallina di pelo.

A quel punto era tutto chiaro. Il suo regalo era proprio la piccola Stella e niente, guardando la reazione dell’uomo, avrebbe potuto renderlo più felice.

Il video di Doug e Stella diventa virale

Il successo che ha riscontrato il video di Doug che scarta e abbraccia il suo regalo ha raccolto un numero incredibile di visualizzazioni e commenti su YouTube.

È stato caricato nel 2011, ma ancora oggi continua ad emozionare migliaia di persone da ogni parte del mondo.

Purtroppo, in uno dei commenti si è scoperto che la cucciola oggi non c’è più. Il video era stato ripreso nel 2004 e dopo 10 anni di amore assoluto Stella ha attraversato il ponte dell’arcobaleno.

Nella tristezza, ciò che rincuora tutti è il fatto che la cagnolina abbia vissuto tutta la sua vita insieme a persone straordinarie che l’hanno amata con tutto il loro cuore fino all’ultimo giorno.