La storia dell’abbandono del cane Steve ci dimostra quanta cattiveria esiste al mondo e allo stesso tempo ci fa sperare, perché esistono ancora persone pronte a cambiare le carte in tavola, perché guidate dal loro cuore.

Steve è un cane Lurcher. Si tratta di una razza mista di solito creata dall’incrocio di un levriero con un terrier. Questi cani vengono selezionati in modo da ottenere un animale intelligente, tenace e con un senso dell’olfatto super acuto, spesso usato a vantaggio nella caccia.

Il proprietario di questo cucciolo lo ha abbandonato legato ad un lampione alla fermata di un autobus, con una zampa rotta. Non solo è stato costretto a dover far fronte al trauma dell’abbandono, ma ha dovuto combattere per tanto tempo contro quell’agonia e quel dolore lancinante.

Fortunatamente, un buon samaritano ha notato quel cane in pessimo stato e ha fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi persona con un cuore. Ha immediatamente allertato i volontari dell’associazione Dogs Trust.

Credit: pixabay.com

I soccorritori si sono recati in breve tempo sul posto e sono intervenuti in aiuto del povero Steve. Una volta conquistata la sua fiducia, sono riusciti a convincerlo a salire sulla loro vettura e lo hanno poi portato alla clinica veterinaria più vicina.

Dopo le prime cure e un controllo, Steve è stato trasferito in una clinica RSPCA. Aveva bisogno di un intervento chirurgico alla zampa anteriore, che richiedeva dei perni per ricollegare i segmenti ossei completamente separati.

Oggi il cane Steve sta bene

Grazie alla sua voglia di vivere e alla sua forza di volontà, il cucciolo ha superato l’intervento e oggi si sta riprendendo. Dovrà affrontare un periodo di riabilitazione di 12 settimane, ma può contare sull’amore e il supporto dei volontari, che ogni giorno si prendono cura di lui. Il presidente dell’associazione ha dichiarato:

Il povero Steve soffriva molto per la sua zampa rotta. È stato lasciato da solo legato ad una fermata dell’autobus. È assolutamente straziante pensare che qualcuno l’abbia lasciato così, quando aveva più bisogno di aiuto.

Credit: pixabay.com

Quando sarà completamente guarito, il cucciolo troverà una famiglia più degna e potrà finalmente essere felice.

RSPCA ha tentato di identificare e localizzare il proprietario di Steve, senza purtroppo riuscirci. Il cucciolo non ha il microchip ed è davvero un peccato che il proprietario non risponderà mai delle sue crudeli azioni. Noi siamo certi che ci penserà la vita stessa a punirlo.