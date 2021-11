Il simpatico protagonista di questa storia si chiama Steve ed è un piccolo pangolino che ha conquistato il cuore dell’intero mondo del web.

Quando non è alla ricerca di uno spuntino, c’è qualcosa che Steve ama fare più di ogni altra: un bagno di fango o giocare con qualsiasi cosa interessante che incontra durante le sue passeggiate quotidiane.

Questo il racconto di Sarah Kempen, la portavoce del Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital.

Steve è stato salvato dall’associazione dai bracconieri nella città sudafricana di Pretoria. Era sottopeso e malato, a causa della prematura separazione dalla madre.

Tutti sanno che questi animali sono cacciati per via delle loro scaglie, utilizzate nella medicina tradizionale asiatica. Nono solo, la loro carne è considerata una vera e propria prelibatezza.

Dopo poco tempo nella struttura, Steve è tornato in salute.

È un pangolino molto più sicuro di sé ed è in grado di cacciare le termiti da solo. Ha ancora bisogno del nostro aiuto per molte cose, ma di certo non per i suoi dolcissimi bagni nel fango! Non appena trova una pozza d’acqua, di solito ci rotola dentro! Sembra che questo lo raffreddi sostanzialmente, il che gli consente di nutrirsi più a lungo e di sentirsi più a suo agio in quanto non si surriscalda.