Non potendo avere un cane in casa, 4 ragazzi hanno fatto una richiesta al vicino: a rispondere, è stato proprio il cucciolo Stevie Ticks

Avere un cagnolino in casa che allieta le giornate è una gioia grandissima per ogni proprietario. A volte, però, alcune persone non possono averne uno, nonostante lo vorrebbero con tutto loro stessi. Questi 4 ragazzi inglesi, per esempio, vorrebbero tanto un cane, ma il proprietario di casa glielo vieta. Per fortuna, il cucciolo Stevie Ticks e il suo proprietario sono riusciti a risolvere il loro problema.

Questi quattro giovani hanno da sempre sognato di avere un cucciolo in casa. Tuttavia vivono insieme in un appartamento in affitto e, sfortunatamente, il proprietario di casa non gli ha mai permesso di prenderne uno.

Durante la loro permanenza, i giovani hanno notato il cucciolo del loro vicino di casa e se ne sono perdutamente innamorati. Così, un giorno, hanno deciso di scrivere una lettera al vicino con una richiesta tanto dolce quanto insolita.

Nella lettera i ragazzi si presentavano e raccontavano qualcosa in più su di loro. Hanno scritto che avevano visto il cagnolino affacciato alla finestra e che, da allora, se ne erano perdutamente innamorati.

Poi hanno spiegato la loro situazione con il padrone di casa e, in fine, hanno tirato fuori il coraggio e fatto la richiesta che volevano fare all’uomo.

In breve, loro chiedevano se era possibile, di tanto in tanto, passare per un saluto al cucciolo o, addirittura, portarlo a fare delle passeggiate al parco.

A rispondere ci ha pensato proprio Stevie Ticks

Dopo alcuni giorni di attesa, i quattro ragazzi hanno ricevuto finalmente una risposta. Il proprietario di Stevie Ticks aveva scritto a sua volta una lettera, sulla cui busta aveva addirittura ritrattato una zampa del suo cucciolo.

Nella lettera, c’era scritto:

Carissimi ragazzi, che piacere ricevere la vostra lettera. Ho due anni e 4 mesi e sono uno Sheprador. Vengo originariamente da Cipro, ma Chris e Sarah mi hanno salvato dalla gabbia di un rifugio. Amo conoscere nuove persone e sarebbe fantastico se potessimo essere amici. Devo però avvertirvi che il prezzo della mia amicizia è di almeno 5 lanci di palle al giorno e graffi sulla pancia ogni volta che li richiedo.

Da quel giorno, il cagnolino ha trovato quattro splendidi nuovi amici, che lo coccolano con tutto il loro amore.

Questa storia, raccontata proprio dai 4 ragazzi, ci ha messo pochissimo a diventare virale in ogni parte del mondo.