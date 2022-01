La vicina non ce la faceva più a sentire Storm e Rogue abbaiare, così ha cercato una soluzione folle su internet per farli smettere

Non tutti sono pazienti e gentili con i nostri amici a quattro zampe. Quindi bisogna stare sempre con gli occhi aperti e badare che qualcuno non gli faccia del male. Ne sa qualcosa la povera Shaian, una ragazza che ha dovuto fare i conti con la sua vicina. La donna, infastidita dall’abbaiare di Storm e Rogue, i due cuccioli di Shaian, ha deciso di metterli a tacere in una maniera molto pericolosa.

L’amore di Shaian per i cuccioli è davvero smisurato. Basta vedere ciò che ha fatto per due cuccioli che ha trovato per strada qualche mese fa. Loro erano soli e in condizioni disperate, così la ragazza ha deciso di adottarli e di donargli una casa per sempre.

Oltre a curare le loro ferite esterne, la ragazza si è occupata ogni giorno anche di insegnargli le buone maniere, la gentilezza e la vita domestica. Tuttavia loro sono ancora molto piccoli e a volte esagerano nell’abbaiare e nel fare bisogni dove non dovrebbero.

Se Shaian è convinta che i cuccioli miglioreranno crescendo e per questo ha decido di essere paziente con loro, la sua vicina di casa non la pensa assolutamente nella stessa maniera.

Un giorno, quando Shaian è tornata a casa dalla solita passeggiata e ha lasciato Storm e Rogue di giocare un po’ in giardino, ha notato che vicino al recinto c’era della strana polvere arancione.

La ragazza non solo era confusa poiché non sapeva di cosa si trattasse, ma era anche preoccupata per i due cagnolini di sette mesi si sono avvicinati e l’hanno ingerita in grandi quantità.

Cosa era successo a Storm e Rogue

I cuccioli poi hanno iniziato a stare male. Respiravano male e bevevano molta acqua.

Shaian ha chiesto informazioni alla sua vicina e, incredibilmente, la donna ha confessato ciò che aveva fatto.

Mi ha detto che era infastidita dal continuo abbaiare dei cani e che aveva cercato una soluzione per farli smettere. Uno dei consigli che ha trovato sul web era quello di dare loro del peperoncino in polvere.

La vicina non immaginava che quell’azione poteva fare del male ai cani, ma alla fine era proprio ciò che aveva fatto. Shaian poi ha detto:

Avrei preferito che fosse venuta da me e che mi avesse detto il suo pensiero, per poi trovare una soluzione. Ciò che ha fatto è assurdo.

Per fortuna ora i cuccioli stanno bene e si riprenderanno del tutto, ma lo spavento della loro proprietaria, così come la sua rabbia, forse non passerà mai.