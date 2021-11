Tutti gli amanti degli animali conoscono le terribili condizioni in cui vivono i poveri cagnolini rinchiusi, loro malgrado, nei rifugi. Hanno del cibo e dell’acqua fresca ogni giorno, ma sono maggiori le cose che gli mancano, come ad esempio un letto morbido in cui dormire. Venuto a conoscenza di questo fatto, lo youtuber Stuart Edge ha deciso di fare la sua parte per migliorare la vita di alcuni poveri amici a quattro zampe.

Il fenomeno dell’abbandono, purtroppo, è sempre più diffuso. Migliaia e migliaia di cagnolini vengono gettati in strada dai loro ex proprietari praticamente ogni giorno e spesso il loro destino è dei peggiori.

In soccorso di queste povere creature pelose, qualche volta, intervengono gli splendidi volontari dei rifugi. Loro li tirano via dalle fredde e sporche strade e si occupano delle loro cure mediche, ma naturalmente non riescono a garantire il calore totale che soltanto una casa per sempre gli può dare.

Stuart Edge, uno youtuber statunitense amante degli animali, in una delle sue tante visite nei rifugi salva animali, si è reso conto che nessuno dei cagnolini presenti nella struttura aveva un letto. Dormivano tutti sul freddo cemento del loro box e aveva un muso incredibilmente triste. È stato in quel momento che il ragazzo ha deciso di fare qualcosa per loro.

L’idea di Stuart Edge

Con l’aiuto di qualche suo amico, Stuart è andato nel negozio per cani della sua città ed ha acquistato tutti i lettini per cani che ha potuto. Dei morbidi e caldi cuscini sui quali i cuccioli avrebbero potuto dormire sereni.

Ovviamente tutta la scena della consegna dei regali per i cuccioli è stata ripresa in un video poi pubblicato su YouTube. La clip è ben presto diventata virale ed ha sciolto i cuori di migliaia di utenti.

I più contenti di questo bel gesto, neanche a dirlo, erano proprio i cagnolini del rifugio.

Loro, in segno di apprezzamento verso quel gentile benefattore, hanno dedicato a lui qualche ora del loro tempo a giocare e tante coccole pelose.

Una giornata davvero straordinaria che ha regalato un sorriso a tante persone. Ci auguriamo che questo gesto possa spingere quante più persone possibile a fare donazioni per i cani rinchiusi nei rifugi.