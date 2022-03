Questa è la storia di Stuart Little, un gattino trovato vicino ai cespugli di una proprietà residenziale. Era il più piccolo della cucciolata, debole e rifiutato dalla sua mamma.

Dopo l’allarme dei residenti, i volontari dell’associazione abulous Felines NWA sono intervenuti in suo soccorso.

Se non fosse stato per quella chiamata, il gattino sarebbe morto nel giro di pochi giorni, se non poche ore. Questo ci insegna quanto sia importante non rimanere indifferenti dinanzi ad un animale in difficoltà. Un nostro piccolo gesto, può essere di vitale importanza.

Una volontaria di nome Amanda si è occupata giorno e notte del piccolo Stuart Little. Si è svegliata di notte, per dargli il biberon, proprio come una mamma fa con il suo bambino.

Dopo 6 settimane sotto l’amore e le cure della sua salvatrice, il gattino ha iniziato a crescere e riprendersi.

A sole 8 settimane era già un vero combattente! Da quel giorno ad oggi, sono passati mesi e Stuart Little è diventato un gatto adulto. È irriconoscibile!

Non solo, ha anche trovato una famiglia amorevole che si prende quotidianamente cura di lui.

L’associazione ha diffuso un bellissimo video sul web, che mostra il gattino appena salvato e il momento in cui compie i primi passi. Immagini commoventi, che hanno scaldato il cuore del mondo intero attraverso i social network!

Ancora una volta, dobbiamo sottolineare l’importanza del lavoro che i volontari svolgono ogni giorno, in tutto il mondo. Pronti a rispondere alle chiamate dei cittadini e ad intervenire per salvare la vita dei nostri amici animali, molto spesso a loro spese.

Li curano, li amano, li crescono e poi si occupano anche di trovare una casa per sempre per ognuno di loro, assicurandosi che sia quella giusta!

Grazie a tutti coloro che hanno regalato una seconda possibilità di vita a Stuart Little!