Quelle donne hanno rapito Taco e non avevano la minima intenzione di restituirlo alla sua mamma preoccupata

Abbiamo letto tantissime storie di cagnolini fuggiti da casa e ritrovati a tantissimi chilometri o giorni di distanza. Il cucciolo Taco, un mix chihuahua si è allontanato da casa solo di poche decine di metri, ma la sua mamma ha potuto riabbracciarlo soltanto dopo due lunghe settimane. Per scoprire cosa gli è capitato in quei terribili giorni, continuate la lettura della storia.

Shawna Wallace aveva deciso di fare un bel bagnetto al suo cagnolino. Date le alte temperature, la donna aveva deciso di farlo asciugare al sole, liberandolo in giardino.

Approfittando di un buco nel recinto e del fatto che non indossava il suo collarino, Taco è riuscito a strisciare fuori dal cortile e ad allontanarsi troppo. Ma dopo sole poche decine di metri, qualcuno lo ha rapito e lo ha portato con sé a casa. Era una donna anziana che pensava che Taco sarebbe stato meglio con lei, piuttosto che con sua madre.

Immediatamente Shawna ha appeso volantini nel quartiere e sulla sua auto, per poi pubblicare degli annunci anche sui social network.

Poco tempo dopo Shawna ha ricevuto una strana telefonata di una donna, che le diceva di sapere dove si trovasse il suo cane. A quella telefonata ne sono poi seguite altre, tutte molto ambigue e poco chiare. È proprio in quel momento che la proprietaria di Taco ha iniziato ad indagare.

Taco torna finalmente a casa

Shawna ha provato anche a contattare la Polizia, ma gli agenti le hanno detto che non avevano tanto tempo per una sparizione di un cane. Quindi ha continuato le sue indagini da sola.

Con l’aiuto del suo fidanzato, Shawna ha scoperto che dietro al rapimento del suo cucciolo c’era un gruppo di anziane signore del quartiere, che non avevano la minima intenzione di restituirglielo.

Tutto è cambiato quando una delle signore ha portato Taco dal veterinario. Il dottore le ha chiesto i dati personali e lei si è rifiutata di darglieli, per poi fuggire via di corsa. Pochi minuti dopo, un’altra delle signore è entrata con il cagnolino nello studio e ha raccontato una storia completamente diversa da quella che l’altra donna aveva raccontato pochi istanti prima.

Accorti che qualcosa non andava, i volontari della clinica veterinaria hanno trattenuto il cucciolo e cacciato via la signora.

Sono bastati pochi minuti al medico e ai suoi collaboratori per fare una ricerca su internet e trovare gli appelli di Shawna. In pochi istanti, la mamma ha potuto riabbracciare per sempre il suo Taco.