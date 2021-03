Taglia le orecchie al suo cane Amstaff e poi cerca di ingannare tutti: cosa è accaduto e la condanna

Proprietario di un cane Amstaff condannato a 4 mesi di reclusione per aver tagliato le orecchie all'animale

La notizia è stata diffusa dal Oipa, meglio conosciuta come l’Organizzazione Internazionale Protezione Animali. Dopo la denuncia, il proprietario di un cane di razza Amstaff (American Staffordshire), è stato condannato a 4 mesi di carcere e a dover pagare tutte le spese per il processo.

Credit: pixabay.com

È accusato di aver tagliato le orecchie al povero cane, soltanto per il proprio piacere e per motivi di aspetto estetico.

La denuncia nei confronti di questo proprietario, è stata fatta a seguito di una manifestazione dedicata agli amici a quattro zampe e diretta proprio dall’organizzazione Oipa. Persone che si riuniscono per combattere le pratiche crudeli verso cani di razza, a cui spesso vengono tagliati in modo illegale, la coda o le orecchie.

Credit: pixabay.com

Il proprietario del cane, per farlo ammettere alla manifestazione, ha mostrato ai volontari un certificato veterinario. Quest’ultimo attestava che i padiglioni auricolari dell’animale erano stati tagliati a seguito di problemi di salute.

La scoperta dell’Oipa sull’Amstaff

Dopo le dovute indagini, anche grazie all’aiuto dei carabinieri del NAS di Salerno, l’organizzazione è riuscita a provare che quel certificato era falso. Sono oltre 70 le denunce da parte delle forze dell’ordine, nei confronti di proprietari di razza ma anche di veterinari.

Credit: pixabay.com

La condanna nei confronti di questo proprietario, ovvero 4 mesi di reclusione, è un ottimo obiettivo raggiunto. Tagliare la coda o le orecchie a un cane per motivi estetici, è illegale e crudele. In Italia, la legge numero 201 del 2010 vieta questa pratica. Pratica che, per di più, è considerata maltrattamento nei confronti degli animali e quindi è punibile dall’articolo 544 del Codice Penale.

La vicenda si è rapidamente diffusa sul web e migliaia di persone hanno esultato davanti ad una simile condanna. Quattro mesi di reclusione per aver tagliato le orecchie ad un cane di razza. L’Oipa è certa che questa sia la prima di numerose e giuste condanne.