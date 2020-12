Tanta paura a Catania: cagnolina cade in una grotta lavica. Cosa è accaduto in seguito

La storia di Carlotta arriva da Piano Tavola, in provincia di Catania. Le abitazioni della zona, sono circondate da terreni di natura lavica, da grotte, cave e campagne. La cagnolina stava scorrazzando intorno alla sua casa, quando è caduta in una grotta profonda ben 4 metri.

Il suo papà umano, un signore anziano, quando si è reso conto di ciò che era accaduto alla sua amica pelosa, ha lanciato subito l’allarme. Lui stesso ha provato ad aiutarla, nell’attesa dell’arrivo dei soccorritori, ma ogni tentativo nell’uomo per riportarla in superficie, è fallito.

Gli uomini dei Vigili de Fuoco sono giunti sul posto in poco tempo, pronti ad intervenire per salvare Carlotta.

Il salvataggio di Carlotta

In piena notte, i pompieri sono intervenuti per aiutare un amico a quattro zampe. Un salvataggio che ha ricevuto migliaia di commenti di ringraziamento e le cui immagini hanno fatto il giro del web in poche ore.

I Vigli del Fuoco hanno sceso una scala lungo il pozzo e uno degli uomini si è calato, fino a raggiungere Carlotta. Una volta raggiunta, l’eroe ha accarezzato la cagnolina, per rassicurarla e farle capire che era lì per salvarla. Poi l’ha presa in braccio ed è risalito per la scala, portando in salvo la cucciola spaventata.

Non appena tornata in superficie, Carlotta è stata riconsegnata tra le braccia del suo padrone, l’uomo che si è sempre preso cura di lei e che dopo l’incidente, ha avuto paura di perdere la sua migliore amica.

È bello vedere come alla vita di un cane venga dato lo stesso valore di quella di un essere umano. I Vigili del Fuoco, in piena notte, quando hanno saputo di una cagnolina in difficoltà, si sono subito mobilitati per soccorrerla.

Credit video: Sport Piceno Game – YouTube

Grazie a tutti coloro che hanno riconsegnato Carlotta al suo anziano padrone.