Una donna chiamata Tricia Dodson, veterana dell’esercito, ha deciso di raccontare la sua esperienza. Il suo cane Tater le ha salvato la vita in piena notte, dopo che era scoppiato un incendio nella sua abitazione e lei non se ne era affatto resa conto. Per fortuna non ha riportato conseguenze gravi.

CREDIT: WTVR

La storia di questa donna, è iniziata ad ottobre dello scorso anno. Ha adottato il cucciolo da un rifugio locale e tra i due, è nato un bellissimo legame sin da subito.

Tater era felice di aver avuto una seconda possibilità di vita ed infatti, faceva il possibile per ringraziare la sua amica umana ogni giorno. Le dimostrava il suo affetto e il suo amore in ogni momento della giornata.

Una notte è avvenuto il terribile episodio. Tricia è andata a dormire e fino a quel momento non era accaduto nulla di insolito. Tuttavia, in piena notte il cane si è svegliato ed ha iniziato ad agitarsi ed abbaiare.

CREDIT: WTVR

L’amica umana, inizialmente, credeva che volesse andare in bagno, ma quando ha aperto la porta della sua stanza, si è resa conto che era scoppiato un incendio. La sua casa era piena di fumo e doveva uscire in fretta, altrimenti avrebbe perso la vita.

Per fortuna, è riuscita ad uscire nel giro di pochi istanti ed ha anche allertato i vigili del fuoco. I pompieri intervenuti hanno scoperto che le fiamme erano divampate a causa di un corto circuito di una stufa elettrica.

L’incredibile intervento di Tater per salvare la sua amica umana

CREDIT: FACEBOOK

Tricia ha voluto raccontare a tutti la sua esperienza, per far capire l’importanza dell’adozione. Ha detto a molti media locali, che il suo amato cane fa di tutto per mostrare amore e gratitudine nei suoi confronti.

Il cane sa molto bene che lei gli ha donato una nuova possibilità di vita e vuole fare il possibile per farle capire ciò che prova nei suoi confronti. Ecco il video della storia di seguito:

Per fortuna la terribile esperienza di questa donna si è conclusa nel migliore dei modi, ma il tutto è stato possibile solo grazie al tempestivo intervento del suo cucciolo a quattro zampe. Per Tricia è un vero e proprio eroe!