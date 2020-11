La storia di Teddy, è davvero emozionante. Una coppia lo ha salvato, mentre viveva da randagio. A causa del suo triste passato, il cucciolo aveva paura di tutti i rumori forti e di molti oggetti. I suoi amici umani hanno lavorato a lungo per aiutarlo e alla fine, è arrivato il cambiamento che hanno tanto desiderato.

La vicenda è avvenuta nel 2018. Wes Siles e la sua fidanzata Virginia, erano usciti per fare delle commissioni. Per loro era una giornata con le altre.

All’improvviso sono passati davanti ad una discarica ed è proprio a quel punto che hanno visto il cucciolo, seduto a terra, triste e spaventato. Il suo sguardo spento, li ha conquistati.

I due ragazzi sono scesi subito dalla loro auto e sono andati a chiedere informazioni in giro. Hanno scoperto che girava in quella zona da molto tempo e che non aveva una famiglia.

Nessuno sa cosa abbia passato nella sua vita, ma sicuramente non ha mai trovato delle persone disposte ad amarlo. Infatti non riusciva a fidarsi affatto degli umani. Wes e Virginia hanno provato ad avvicinarsi a lui, ma il piccolo a quattro zampe non aveva alcuna intenzione di farsi toccare.

Hanno aspettato a lungo per prenderlo e quando sono riusciti a farlo salire sulla loro auto, lo hanno portato tempestivamente dal veterinario. Il medico per aiutarlo a riprendersi, gli ha prescritto delle cure e dei trattamenti specifici.

La trasformazione di Teddy

La coppia ha deciso di portarlo a casa e sin da subito hanno fatto il possibile per farlo guarire da tutti i traumi passati. I ragazzi, con il passare dei giorni, si sono presto resi conto che in realtà il cane era spaventato da molte cose.

Teddy aveva paura dei rumori forti ed in più, aveva anche il terrore di alcuni oggetti. I due si sono affezionati a lui ed infatti hanno deciso di adottarlo. Grazie alla vicinanza degli altri fratellini a quattro zampe, sono arrivati i miglioramenti che tutti desideravano.

Il cagnolino nel giro di pochi mesi ha imparato a fidarsi di nuovo degli esseri umani. Grazie all’amore e all’affetto di quelle persone, tutto il suo passato per lui è diventato solo un brutto ricordo.