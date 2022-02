Davvero assurda la storia del cagnolino Teddy. Lui viveva con la sua famiglia a Washington DC quando un giorno è scappato via perdendo le tracce di casa sua. Alcuni volontari dello Stato di New York, poi, lo hanno trovato a vagare per le strade 8 lunghi mesi dopo la sua scomparsa. Ma le sue condizioni erano tutt’alto che felici. Ecco cosa è successo al cucciolo.

Lo scorso 19 gennaio 2022,, i volontari della Pets Alive Animal Sanctuary di Middletown, New York, hanno ricevuto la telefonata di una donna che li avvisava di un cucciolo ferito che se ne andava in giro da solo sopra una statale.

Qualche giorno dopo, anche Nicole Asher della Buddha Dog Rescue & Recovery, con sede nel New Jersey, aveva ricevuto una telefonata che l’avvisava di un episodio simile.

A circa due settimane dal suo ultimo avvistamento, il controllo degli animali di New York lo ha localizzato in una fattoria, dove il cagnolino era andato a rifugiarsi dal freddo e dalla neve che c’è in quella zona in questo periodo invernale.

Dopo qualche ora trascorsa a cercare di convincerlo, alla fine i volontari lo hanno catturato grazie all’aiuto di pollo arrosto e hot dog.

Il cagnolino era ferito, quindi è stato trasportato subito dal veterinario per le cure.

La riunione di Teddy con la sua famiglia

Il personale medico ha voluto per prima cosa rifocillare il cucciolo con del cibo e dell’acqua fresca. Poi, come da protocollo, i volontari hanno fatto una scansione per vedere se avesse un microchip.

Con grande stupore i volontari hanno scoperto che ne aveva uno. Nelle informazioni, fortunatamente aggiornate, è risultato che la sua famiglia abitava a Washington DC, a oltre 80 miglia di distanza dal punto di ritrovamento.

Alla chiamata dei volontari, la famiglia di Teddy non riusciva a stare più nella pelle. Una felicità unica, che ben presto si è trasformata in preoccupazione.

Già! Perché in quegli 8 mesi che il cagnolino aveva trascorso in strada, ne aveva passate davvero tante. Era magro, pieno di parassiti, aveva un’anca rotta e dei frammenti di proiettile nella zampa posteriore.

Purtroppo la famiglia di Teddy non può permettersi le spese mediche per il proprio pelosetto, così hanno aperto una raccolta fondi per lui.

Tutti ci auguriamo che il buon cuore delle persone possa aiutare questo dolce cagnolino a tornare presto in forma.